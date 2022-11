Sinds een half jaar werk ik (18) achter de kassa bij de Albert Heijn. Om de paar weken is er weer een nieuwe spaaractie en op dit moment delen we oranje ‘patches’ uit vanwege het WK voetbal. Na het afrekenen vraag ik dus netjes aan een klant of hij misschien interesse heeft. Zijn antwoord: „Doe maar, dat vindt mijn zoontje wel leuk. Die houdt zich nog niet zo bezig met mensenrechten.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl