Sociale veiligheid is al snel een onveilig thema

De excuses kwamen al na een paar dagen. Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), betuigde op donderdag spijt over een aflevering van zijn column in Het Parool waarin hij zich had opgewonden over misbruik van het begrip sociale veiligheid. Volgens Levi wordt dat aangegrepen om te klagen door „iedereen die maar even zijn zin niet krijgt”. Levi noemde alleen de Haagse kwestie-Arib, maar trok zijn diagnose veel breder.

De column wekte woede, onder meer van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Niet verwonderlijk omdat Levi de baas is van een instantie die prestigieuze beurzen verdeelt. Filosoof en columniste Fleur Jongepier schreef dat ze blij was met Levi’s openhartigheid, omdat die laat zien hoe er achter de schermen wordt gedacht.

Begripsinflatie

Ook aan de Universiteit van Amsterdam leidde een dwarse mening over sociale veiligheid tot ophef. In het universitaire tijdschrift Folia zette hoogleraar communicatiewetenschappen Bas van den Putte zich af tegen de inflatie die het begrip sociale veiligheid volgens hem aan de universiteit heeft ondergaan.

Van den Putte citeerde uit een instructie die hij voor zijn colleges had meegekregen: „De ervaring van onveiligheid door de persoon is het uitgangspunt, dus niet alleen een situatie of gedraging die objectief en door iedereen als grensoverschrijdend wordt ervaren.”

Dat uitgangspunt, het primaat van het slachtoffer, wordt sinds #MeToo ook gehanteerd bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en al langer bij racistische krenkingen: de beleving van het slachtoffer, de ontvanger, staat voorop en kan zwaarder wegen dan de intenties van de zender (‘Ik heb het niet zo bedoeld’).

Dat criterium stelt hem voor problemen, schrijft de hoogleraar in Folia. Studenten stellen het niet op prijs, is zijn ervaring, om onverwachts vragen te krijgen over de lesstof of opmerkingen van andere studenten. „Ze geven aan dat ze daardoor gestresst in de klas zitten.”

De boze buitenwereld

Hij vraagt zich ironisch af hoe hij daarmee dan moet omgaan. „Moet ik alleen die studenten laten participeren die zelf om het woord vragen? Of elke student een klein kaartje geven met groene en rode zijde, waarmee ze kunnen aangeven of ze wel of niet willen participeren?” Hij wijst erop dat stress niet per se slecht is, en een goede voorbereiding op „de boze buitenwereld”.

Zijn studenten teerhartige sneeuwvlokjes of krijgt hier een autoritaire docent lik op stuk? Stijl van lesgeven speelt een rol. Van den Putte noemt zichzelf „het type docent” dat „continu vragen stelt aan willekeurige studenten en – eerlijk is eerlijk – bij voorkeur die studenten die niet zo goed lijken op te letten”.

Van den Putte, nu: „Dat is misschien een ouderwetse manier van lesgeven, maar ik vind het een goede. Het bereidt studenten voor op het echte leven. Ik denk inmiddels wel dat verwachtingsmanagement erg belangrijk is: studenten moeten weten wat ze in een college kunnen verwachten, in dit geval dat ze mee moeten doen. En natuurlijk zijn er echt onveilige situaties, Maar niet alles wat zo wordt ervaren, is het ook.”