Servië en Kosovo bereiken akkoord over kentekenplaten

Vlak voor het verstrijken van het ultimatum hebben Servië en Kosovo een jarenlang conflict over nummerborden opgelost. Dat meldt de buitenlandchef van de EU Josep Borrell woensdag op Twitter. Volgens Borrell stopt Servië met het uitgeven van speciale kentekenplaten voor Kosovo, en zal Kosovo niet verder gaan met het registreren van voertuigen van Servische inwoners.

Kosovo was van plan Servische inwoners van Kosovo die met Servische nummerborden in het land rijden vanaf deze week te beboeten. Dit plan leidde tot felle protesten bij de Servische minderheid. Kosovo stelde het plan uit, vanwege de internationale druk om verder te onderhandelen.

Borrell laat op Twitter weten „zeer verheugd” te zijn over deze stappen „om verdere escalatie te voorkomen”. In de komende dagen zullen beide partijen worden uitgenodigd om het plan verder uit te werken.

Twee jaar

Het conflict tussen Kosovo en Servië over de kentekenplaten duurde al bijna twee jaar en liep af en liep zo hoog op dat EU-bemiddeling eraan te pas moest komen. Begin deze maand namen Kosovaarse Serviërs massaal ontslag bij de politie, justitie en andere overheidsdiensten in vier noordelijke overwegend door Serviërs bewoonde gemeenten in Kosovo. De reden: zij moesten verplicht een Kosovaars kenteken hebben.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk en voerde toen eigen kentekenplaten in. Buurland Servië heeft de onafhankelijkheid van het land nooit herkend. Serviërs rijden daar rond met Servische nummerborden.