Rusland verbiedt alle uitingen van homoseksualiteit met uitbreiding anti-lhbti-wetgeving

In Rusland wordt het verspreiden van informatie over niet-traditionele seksuele relaties via media, internet, reclames, literatuur en films verboden. Dat maakte het Russische staatspersbureau Tass bekend. Het Russische parlement, de Doema, heeft de wet donderdag aangenomen met een ruime meerderheid. „Lhbti is tegenwoordig een element van hybride oorlogsvoering, en in deze hybride oorlog moeten we onze waarden, onze samenleving en onze kinderen beschermen”, aldus Aleksandr Chinsjtejn, een van de indieners van de wet.

Het was in Rusland al verboden om kinderen informatie te geven over lhbti-zaken sinds de ‘homopropagandawet’ in 2013 werd aangenomen, maar onder de nieuwe wet is het verspreiden van informatie onder alle leeftijden strafbaar. De wet uit 2013 werd ingezet om mensenrechtenactivisten op te pakken en protestmarsen tegen te houden. Het is voor homostellen sinds de invoering van de wet niet langer mogelijk om hand in hand over straat te lopen, aldus Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt de wet „als aanmoediging gezien om homo’s en lesbiennes aan te vallen”.

Wie de nieuwe ‘propagandawet’ overtreedt, kan een boete krijgen van meer dan 6.000 euro. Organisaties worden beboet met bijna 8.000 euro. Buitenlanders kunnen vijftien dagen vastgehouden worden en het land worden uitgezet.