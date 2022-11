Romancier Andrej Koerkov grijpt de oorlog aan om over zijn land te vertellen

Nee hoor, Andrej Koerkov is de interviews nog niet zat. Een klein wonder, als je de enorme stoet optredens en interviews bekijkt die de Oekraïense schrijver de afgelopen maanden in tal van landen heeft gehouden. En zijn agenda voor de komende weken, met aaneengesloten optredens kriskras door Europa, laat ook nauwelijks ruimte voor een adempauze. Maar dat is nu eenmaal even zo. „Het is mijn plicht”, zegt Koerkov gelaten, tussen twee snelle happen verlate lunch door. „Al sinds 1999 ben ik bezig mijn land uit te leggen aan buitenlandse journalisten. In het begin van mijn carrière nog vooral aan Duitsers.”

Andrej Koerkov (Leningrad, 1961) is al twee decennia de bekendste Oekraïense romancier. Zijn werk, vaak gekenmerkt door zwarte, surrealistische humor, is in 36 talen vertaald, en zijn boeken Picknick op het ijs, De laatste liefde van de president en Dagboek Majdan waren ook voor de oorlog in het Nederlands te verkrijgen. Nu komen daar de roman Grijze bijen uit 2018 bij, en zijn nieuwe verzameling essays Dagboek van een invasie. Maar, vertelt hij, sinds zijn doorbraak in de jaren negentig is er maar weinig veranderd in de kennis van buitenlanders over zijn thuisland.

„Helaas weet ik heel goed hoe weinig Europeanen van Oekraïne afweten. In vredestijd is dat natuurlijk prima, ik weet zelf ook niets van een land als Albanië. Maar Oekraïne is al vaak volop in het nieuws geweest, en nog steeds weten mensen nauwelijks dat Oekraïne zijn eigen geschiedenis heeft, en dat de Oekraïense en Russische mentaliteit tegenpolen van elkaar zijn.”

Dus nu gaat hij met die boodschap opnieuw de boer op. De vraag die hem veruit het meest wordt gesteld tijdens al die interviews, is hoe hij denkt dat de oorlog zal eindigen. „Vooral in Frankrijk en Duitsland vragen journalisten dat. Waarschijnlijk omdat ze bezorgd zijn over de effecten van deze oorlog op hun economie.”

Het is lastig om het gesprek lang bij zijn roman Grijze bijen uit 2018 te houden, hoe vermakelijk en slim het verhaal over imker Sergejitsj ook is. Die woont met zijn bijen in de Donbas in de ‘grijze zone’, het niemandsland tussen het front van het Oekraïense leger en Russen en separatisten, en probeert zich afzijdig te houden van het conflict. Tevergeefs. „Dit boek is nu geschiedenis. Het grijze gebied waar ik over schrijf, dat bestaat niet meer. En ik weet niet wat er vandaag de dag gebeurd zou zijn met de hoofdpersonen.”

Andrej Koerkov: Grijze bijen. Vert. Arie van der Ent. Prometheus, 365 blz. € 23,50 Grijze bijen. Vert. Arie van der Ent. Prometheus, 365 blz. € 23,50 Andrej Koerkov: Dagboek van een invasie. Vert. Anne-Marie Vervelde, Catalien van Paassen-Neelissen en Willem van Paassen. Balans, 268 blz. € 21,99 Dagboek van een invasie. Vert. Anne-Marie Vervelde, Catalien van Paassen-Neelissen en Willem van Paassen. Balans, 268 blz. € 21,99

Dat zijn werk zoveel vertaald wordt, heeft allereerst te maken met de aantrekkingskracht van zijn toegankelijke en toch gelaagde oeuvre. Maar internationaal zal het hem best geholpen hebben dat hij niet in het Oekraïens, maar in het Russisch schrijft. Daar krijgt hij in Oekraïne nog wel eens negatief commentaar op, maar hij is niet van plan dit te veranderen. „Fictie zal ik altijd in het Russisch schrijven, non-fictie in het Oekraïens. Ik heb het recht om in mijn moedertaal te schijven, zoals de Krim-Tataren ook het recht op hun taal.” Al heeft hij begrip voor collega’s die wel gewisseld hebben. „De laatste was Volodymyr Rafeienko, die komt uit Donetsk, en heeft onlangs publiekelijk verklaard dat hij geen woord meer in het Russisch zal schrijven. Hij zat tijdens de Russische bezetting een maand opgesloten in een kelder in de buurt van Boetsja. Ik weet niet wat ik zelf zou zeggen als ik zoiets had meegemaakt. Misschien zou ik hetzelfde doen.”

In april zei u: nu is niet de tijd voor kunst. Wanneer is het dat wel weer?

„Nu begint vooral oorlogskunst aan kracht te winnen. Die wordt in veel gevallen door voorheen onbekende kunstenaars gemaakt. Zoals Boris Groch, die een illustratie heeft gemaakt van een soldaat die zijn middelvinger opsteekt naar het vlaggenschip de Moskva, waarvan een postzegel is gemaakt. De oorlog heeft zijn eigen kunstenaars gecreëerd. Maar geen eigen romanschrijvers, want romans hebben tijd nodig. Oorlog creëert dichters. Het zet mensen aan om creatief te zijn op een militante manier. Want ook dat is een manier van verzet.”

Maar militante kunst is niet altijd de beste kunst.

„Nee. Die zal eerder onderdeel van de geschiedenis worden dan van de kunst.”

Wanneer gaat u weer literatuur schrijven?

„Ik heb het geprobeerd. Ik wil het wel, en ik heb al een geweldig gedetailleerd verhaal in mijn hoofd, maar ik kan me niet concentreren. Om fictie te schrijven, moet je je aandacht loskoppelen van de realiteit. En dat kan ik nog niet.”

Welke rol speelt literatuur in Oekraïne?

„Voor Oekraïne geldt dat schrijvers een grotere rol van betekenis spelen dan de boeken die ze schrijven. De uitspraken van schrijvers, de statements die ze maken op Facebook, zijn belangrijker dan hun boeken. We hebben schrijvers, zelfs de beste Oekraïense schrijvers, die heel weinig boeken verkopen, maar hun namen zijn bij bijna iedereen bekend.”

Hoe is het Oekraïense literaire leven nu? Ik las dat er geen papier was om boeken op te drukken, en boekwinkels zijn vaak dicht.

„Dat is nog steeds zo, maar mensen kopen weer boeken, boeken in het Oekraïens, waarschijnlijk om de boekenindustrie te steunen want die stond er belabberd voor. Ik weet niet of die boeken allemaal breed gelezen worden, maar ze worden wel gekocht. En dat is belangrijk. De boekenmarkt was altijd onderontwikkeld, en de belangrijkste koper van boeken was de staat, die ze kocht voor bibliotheken. Maar al het geld gaat nu naar het leger. Dus Oekraïners begrijpen dat ze de boekenindustrie moeten steunen. En het literaire leven is nog altijd actief. Er zijn weer veel poëzieavonden, boekpresentaties, discussieavonden over boeken. Voornamelijk in schuilkelders of metrostations natuurlijk.”

In uw oorlogsdagboek schrijft u dat er plannen zijn om Sovjet-literatuur uit Oekraïense bibliotheken te halen om nieuwe boeken te printen. Wat denkt u van de opmerkingen van iemand als schrijfster Oksana Zaboezjko, die na de oorlogsmisdaden in Boetsja schreef dat Russische literatuur niet vrijuit gaat in deze oorlog?

„Oksana Zaboezjko is erg radicaal en ze is een hetze gestart tegen de schrijver Boelgakov waar ik niet achter sta. De Schrijversunie, een Sovjetorganisatie trouwens, eist nu zelfs het sluiten van het Boelgakov-museum, zijn geboortehuis in Kiev.

Wat voor toekomst denkt u dat de Russische literatuur heeft in Oekraïne?

De Russische literatuur zal in Oekraïne in de toekomst gewoon een onderdeel worden van de wereldliteratuur. Natuurlijk zullen sommige schrijvers een etiketje hebben. Boelgakov zal met zijn klassieker Meester en Margarita denk ik niet bekend komen te staan als imperialistische schrijver, maar Dostojevski, Tolstoj en Poesjkin wel, zeker omdat Poesjkin zo actief door Poetin wordt ingezet in zijn strijd tegen de Oekraïense identiteit. Bustes van Poesjkin werden gedecoreerd met een Z, en in de regio van Cherson hingen billboards met Poesjkin-citaten die zouden moeten bewijzen dat die regio bij Rusland hoorde.”

Dan dicht de Russische overheid die klassieke schrijvers een opvallende macht en relevantie toe. Dat is in Nederland ondenkbaar.

„Dat komt omdat de Russische literaire traditie altijd staatsgericht is geweest. Russische schrijvers werden geacht om het systeem en het volk te dienen, om onderdanen te leren hoe ze vaderlandslievend moesten zijn. Oekraïense schrijvers hebben zich na de val van de Muur veel gemakkelijker los weten te maken van het Sovjet-tijdperk dan de schrijvers in Rusland. Want de Oekraïense Sovjet-literatuur was voornamelijk rotzooi, en – het is tegenwoordig zoveel makkelijker uit te leggen wat er gebeurd is – die is gecanceld. Zonder pardon, in 1991. Toen hadden we een soort literaire pauze van zeven jaar, waarin er bijna geen nieuwe Oekraïense literatuur ontstond. Vanaf 1997-’98 kregen we de nieuwe generatie schrijvers, voornamelijk vrouwen, die begonnen te schrijven over seks, drugs en rock-’n-roll. En na 2014 ontstond er een parallelle literaire wereld van veteranenschrijvers. Die zal nog sterker worden de komende jaren.”

Maakt u zich zorgen om de toekomst van Oekraïense literatuur?

„Best wel, we hebben nu meer romans over de oorlog dan over de liefde. Dat soort boeken kan misbruikt worden, het kan lezers radicaliseren. De Oekraïense samenleving was altijd erg tolerant en relaxed. Maar wat er nu gebeurt in het maatschappelijk debat is niet gezond. Veel intellectuelen zoeken naar de vijand in eigen kring.”

Hoe ziet dat eruit?

„99 procent van de Oekraïense schrijvers heeft na de inval besloten niet meer op te treden met Russische schrijvers, zelfs al waren die altijd al anti-Poetin. Maar ja, wie geldt als Russisch schrijver? Boris Chersonski, een dichter uit Odessa, nam deel aan een evenement met een Israëlische dichter die geboren is in Moskou. Hij is vervolgens een maand lang aangevallen op Facebook, hij werd uitgemaakt voor verrader. Hetzelfde gebeurde recent met een van de beroemdste Oekraïense schrijvers, Joeri Androechovytsj, die op een Noors festival had opgetreden met schrijver Michail Sjisjkin. Ik was zelf trouwens ook op een evenement met Sjisjkin en ook ik kreeg mijn portie haat, maar die krijg ik al regelmatig omdat ik in het Russisch schrijf.”

Is het wrang voor u dat er nu opeens zoveel Oekraïense literatuur wordt vertaald, terwijl er eerst maar weinig belangstelling was?

„Laat ik dit zeggen: oorlog is kostbare publiciteit. Over een paar jaar zal je zien dat de interesse in Oekraïne vervaagt. En het gros van de nu vertaalde boeken zal vergeten raken. Uitgevers denken dat ze nu snel iets Oekraïens moeten publiceren, maar vaak kiezen ze de verkeerde boeken. De meerderheid van de hedendaagse Oekraïense romans is daarvoor te veel in zichzelf gekeerd. Dat is de typische ziekte van de Oekraïense literatuur: het is een wedstrijd tussen intellectuelen die iets proberen te schrijven dat nóg lastiger te ontcijferen is dan het boek van de ander. Maar als iemand nu een boek uitgeeft dat niet verkoopt, zal die uitgeverij de komende tien jaar geen enkele Oekraïense auteur meer aannemen. Ik ken de psychologie van uitgevers.”

Wat hoopt u eigenlijk dat journalisten u vragen tijdens dit soort interviews?

„De vraag die mij niet zo vaak gesteld wordt als ik zou willen is: wat kunnen Europeanen doen om Oekraïners moreel te steunen?”

En wat is dat ?

„Het helpt als mensen eerst iets lezen over de Oekraïense geschiedenis, voor ze aan onze literatuur beginnen. Het is van vitaal belang dat mensen begrijpen dat de Oekraïens-Russische oorlog al driehonderd jaar oud is. Vroeg in de 18de eeuw deed Peter de Grote na de Slag bij Poltava het eerste decreet uitgaan dat de publicatie van kerkboeken in het Oekraïens verbood. Er is altijd een strijd geweest tegen de Oekraïense identiteit en mentaliteit. En, altijd, tegen de taal.”

Is dat soort kennis nodig bij het lezen van romans?

„Ja. Iedereen kent de klassieke Russische literatuur. En alles wat uit de voormalige Sovjet-Unie komt, wordt gelezen tegen de achtergrond van die Russische klassiekers. Maar de Oekraïense literatuur uit die klassieke periode is nooit vertaald. Dus als je een Oekraïense roman leest, zet je het onbewust op de plank met Russische literatuur.”

Dus lezers moeten eerst hun beeld van Oekraïne bijstellen.

„Het is heel belangrijk dat mensen Timothy Snyders Bloedlanden lezen. En bijvoorbeeld Anne Applebaums Rode Hongersnood, Serhii Plokhy’s De poorten van Europa, Philippe Sands’ Oost-Weststraat. Want je hebt een fundament nodig, een basaal begrip van het land waar een fictief verhaal plaatsvindt. Daarná kan je misschien eens een roman gaan lezen.”

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven