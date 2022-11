Opvang asielzoekers in Someren gaat toch door na brandstichting

De opvang van 450 asielzoekers in groepsaccommodatie De Hoof in Someren, het gebouw waar in de nacht van woensdag op donderdag brand is gesticht, gaat toch door. Dat meldt de gemeente van het Brabantse Someren. Volgens de planning komen de eerste 225 mensen volgende week aan. De gemeente zegt hiermee vast te houden aan de „beslissing om een bijdrage te leveren aan de crisis rondom de noodopvang van asielzoekers in Nederland”. Wel komen er extra veiligheidsmaatregelen rondom de locatie.

Op het moment van de brand waren er geen mensen aanwezig in het gebouw. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond, maar het pand is wel flink beschadigd. De schade is het ergst in de slaapkamers, de rest van het gebouw heeft vooral rookschade opgelopen. De burgemeester van Someren, Dilia Blok, ging na het uitbreken van de brand meteen naar de kampeerboerderij. „Toen ik aankwam waren de hulpdiensten nog volop aan het blussen. Ik heb geen goede woorden voor wat er is gebeurd. Verschrikkelijk. Op zo’n plek waar inwoners en vrijwilligers met alle goede bedoelingen een rustige periode wilden geven aan asielzoekers, dat is triest”, zei Blok tegen Omroep Brabant. Ze noemde de daad een „terreuractie”.

Enkele weken geleden maakte de gemeente Someren bekend dat maximaal 450 vluchtelingen onder gebracht zullen worden in de kampeerboerderij. Meerdere inwoners van het dorp waren ontevreden over het besluit. De groep asielzoekers, die bestaat uit zowel gezinnen als alleenstaanden van ongeveer zestien verschillende nationaliteiten, zou daar twee maanden verblijven. „Op deze manier bieden we ze rust na een periode van kortdurende verblijven van drie weken in de regio”, aldus de gemeente. De asielzoekers verblijven sinds juli in Brabantse Sporthallen.

De groep komt met beveiliging van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zo bevestigt de gemeente aan NRC. „We zorgen ook dat er voldoende aanvullende maatregelen qua beveiliging zijn voor hen, maar ook voor de eigenaren van De Hoof, de vrijwilligers, de medewerkers en de inwoners van Someren.”