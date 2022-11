Single en vrouw? Dan word je in de gaten gehouden in de vrijdagmoskee in Delhi

Single en vrouw? Zij worden tijdens een bezoek aan de Jama Masjid, de iconische vrijdagmoskee in het oude centrum van New Delhi, extra in de gaten gehouden. Dit om te controleren dat zij komen „om te bidden, en niets anders”. Dat was donderdagmiddag de boodschap van de imam Maulana Syed Ahmed Bukhari, ten overstaande van de Indiase media. Zijn waarschuwing was een afgezwakte versie van het toegangsverbod voor „vrouwen alleen” voor de moskee dat voor veel ophef had gezorgd.

Eerder op donderdag waren nieuwe notitieborden aan de toegangspoorten van het gebedshuis verschenen waarop stond dat vrouwen en meisjes die alleen naar de moskee komen, zouden worden weggestuurd. Aanleiding daartoe waren volgens een woorvoerder van de religieuze leiding enkele „recente incidenten” waarin vrouwen het terrein van de moskee „als een park, een ontmoetingsplaats of een locatie voor Tiktok-filmpjes” zouden hebben gebruikt. Het aanvankelijke verbod was niet bedoeld „tegen vrouwen per se”, stelde de woordvoerder tegenover persbureau ANI. „Maar als alleenstaande vrouwen komen, zien wij vaker dat zij geneigd zijn tot ongepast gedrag. Gelovigen die hier komen zouden daarmee niet moeten worden geconfronteerd. Geen gurdwara, tempel of moskee zou voor zulke activiteiten gebruikt moeten worden.”

Het weren van de vrouwen riep hevige tegenstand op. De activiste Swati Maliwal, de voorzitter van de commissie voor Vrouwenrechten en -zaken in Delhi, noemde het diktaat ongrondwettelijk en vrouwonvriendelijk. „Dit is een Taliban-esque regel. Hadden ze echt gedacht dat dergelijke discriminatie van vrouwen onbeantwoord zou blijven?”, zei Maliwal in een video die ze op Twitter plaatste. Het orgaan heeft de bevoegdheid het bestuur van Delhi aan te spreken op bepalingen die de rechten en veiligheid van vrouwen aantasten - de raad heeft een onderzoek aangevraagd naar de nieuwe bepalingen van de Jama Masjid, om tot een terugdraaiing te komen.

Onder druk van die bestuurlijke organen liet de imam later weten dat de borden verwijderd worden. Van een algeheel verbod van alleenkomende vrouwen is geen sprake. „Als vrouwen zelf naar de Masjid willen komen om te bidden, dan zijn zij welkom. Ze kunnen aan de poort laten weten dat ze in hun eentje komen voor het gebed, en dan zullen ze worden gecontroleerd.” De jonge bezoeksters moeten wel het religieuze belang van het complex respecteren.

De leiding van de Jama Masjid had al in 2019 het opnemen van videoclips en online video's binnen in de moskee verboden. De moskee is niet alleen een van de grootste van India, maar ook een belangrijk monument uit de zeventiende eeuw en daarmee een trekpleister. In India en elders in Zuid-Azië zijn meer religieuze complexen waar bezoekers met camera’s en filmapparatuur voor overlast zorgen. Vorige maand verbood de nationale overheid van Nepal het filmen bij tempels en monumenten. Vooral het opnemen van Tiktok-video’s was verstorend in heiligdommen.