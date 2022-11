Modemerk Balenciaga trekt campagne met teddyberen in bondagetouwen terug

Modemerk Balenciaga heeft deze week zijn nieuwste campagne teruggetrokken. De advertenties voor tassenlijn ‘Plush Bear Bags’ lieten jonge kinderen zien met tassen, die eruitzien als teddyberen in bondagetouwen. Dat riekt te veel naar kinderporno, was de veelgehoorde kritiek op sociale media.

Daarnaast is op een van de beelden een document zichtbaar waarin wordt verwezen naar een omstreden Amerikaanse rechtszaak uit 2002. Daarin werd geoordeeld dat bezit van nep- of virtuele beelden van kindermisbruik niet strafbaar is. Het modemerk bood woensdag zijn excuses aan op Instagram en verwijderde alle campagnebeelden van de website.

Balenciaga staat er om bekend niet vies te zijn van een beetje controverse. In een joggingbroek van 1.190 dollar (1.140 euro) dat het merk in 2021 uitbracht, was een stuk stof verwerkt waarmee de illusie werd gewekt dat de broek laag hing en de boxershort erbovenuit kwam. Het merk kreeg de kritiek zich daarmee schuldig te maken aan culturele toe-eigening. Laaghangende broeken werden populair door de hiphopcultuur, en zouden door Amerikaanse politie-agenten gebruikt worden als reden om zwarte mensen op te pakken.

Begin dit jaar bracht het merk een paar sneakers uit dat er bij voorbaat al vies en afgetrapt uitzag. Ook dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Door voor hoge prijzen schoenen te verkopen die zogenaamd afgetrapt zijn, zou het merk arme mensen belachelijk maken. Desondanks leek Balenciaga’s vaak controversiële aanpak tot nu toe te werken. Zowel de sneakers als de joggingbroek waren razend populair.