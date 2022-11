Met een advertentie in drie kranten moest het OM onterechte verdenkingen rectificeren

Een opmerkelijke advertentie stond donderdag in NRC, de Telegraaf en het Financieele Dagblad. Het OM rectificeerde daarin publiekelijk de verdenkingen wegens fraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie van een Rotterdamse zorginstelling en de bestuurders ervan.

In de rectificatie laat het OM onder meer weten dat de directeur van die thuiszorginstelling, Nour-Edinne Lemallam, „ten onrechte is aangetast in zijn eer en goede naam door het strafrechtelijke optreden tegen hem en door de openbare uitlatingen daarover van het Openbaar Ministerie”.

Volgens een woordvoerder van het landelijk parket van het OM komt zo’n rectificatie per advertentie zelden voor. Soms verstuurt het OM wel persberichten waarin eerdere verdenkingen worden herroepen.

Deze rectificatie is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Den Haag, vorige maand, in een procedure die was aangespannen door de bestuurders van de thuiszorgorganisatie. Dat was eerst een eenmanszaak, die na 2005 uitgroeide tot een keur aan binnenlandse- en buitenlandse ondernemingen, die zich vooral richtte op cliënten met een islamitische achtergrond. In 2007 waren die onderwerp van strafrechtelijk onderzoek naar misbruik en fraude met zorggelden.

Het komt zelden voor dat het OM een verdenking op deze manier moet rectificeren

In maart 2008 bracht het OM naar buiten dat vier mannen waren aangehouden. De „hoofdverdachte” zat bijna drie maanden in voorarrest. In januari 2009 publiceerde het OM een bestuurlijke rapportage, getiteld „Fraude in de thuiszorg”, waarin impliciet naar die thuiszorgorganisatie werd verwezen.

In 2015 sprak de rechtbank Rotterdam alle verdachten vrij, het OM zag af van hoger beroep. In 2020 werd een schikking overeen gekomen, waarbij het OM 250.000 euro toezegde aan de curator die het faillissement van de zorginstelling afhandelde.

Schadevergoeding

De oud-bestuursleden vroegen daarna bij de rechtbank in Den Haag om volledige zuivering van hun blazoen. Daar is recht op, aldus de rechtbank, als er vanaf het begin van het onderzoek geen aantoonbare rechtvaardiging was voor strafrechtelijk onderzoek, of als er „in strijd met een publiekrechtelijke rechtsnorm” gehandeld is. En dat was hier het geval, luidde het oordeel.

Mogelijke fouten in de boekhouding waren niet het gevolg van fraude, maar van de snelle groei van de onderneming: het strafrechtelijk onderzoek was daarom vanaf het begin „onrechtmatig”. Omdat alle betrokkenen zijn vrijgesproken, „is ook de rechtvaardiging van de persberichten met terugwerkende kracht komen te vervallen” en moet de staat ook de schade vergoeden. De hoogte daarvan nog moet worden vastgesteld. De toenmalige hoofdverdachte heeft in ieder geval recht op een immateriële schadevergoeding van 20.000 euro.