Mensenrechtenraad VN onderzoekt onderdrukking protesten Iran

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) stelt een internationale onderzoeksmissie in naar de gewelddadige onderdrukking van de massaprotesten in Iran. Tegen de protesten, die begonnen in september, wordt hard opgetreden. Van de VN-raad stemden 25 landen, waaronder Nederland, voor de motie. Zes landen, waaronder Armenië, China en Pakistan, stemden tegen. Zestien landen onthielden zich van de stemming.

Twee maanden geleden overleed de 22-jarige Mahsa Amini na hardhandig door de Iraanse politie te zijn opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Sinds haar dood zijn er hevige protesten in het land, die nog steeds door het hele land plaatsvinden. Het Iraanse regime reageert steeds harder op de protesten. Mensenrechtenorganisaties stellen dat het regime in totaal ruim 15.000 betogers heeft gearresteerd, een claim die door het land wordt tegengesproken. Iraanse rechtbanken hebben al meerdere doodvonnissen uitgesproken tegen opgepakte demonstranten. Volgens de mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights zijn 416 mensen, onder wie 51 kinderen, om het leven gekomen door geweld van Iraanse autoriteiten. De meeste doden vallen in Koerdische regio’s in Iran, waar volgens de organisatie nog gewelddadiger wordt opgetreden tegen demonstranten.

Lees ook: In de opstand tegen het Iraanse regime spelen Koerden een hoofdrol: ‘We voelen ons eindelijk gesteund door de rest van het land’

De onderzoeksmissie, die door Duitsland en IJsland werd aangevraagd, gaat alle mensenrechtenschendingen in Iran sinds de aanvang van de protesten op 16 september dit jaar onderzoeken. Nadat de voorzitter van de raad het resultaat voorlas was er groot gejuich onder aanwezige activisten. „Deze belangrijke en langverwachte stap laat zien dat de kreten om gerechtigheid van de mensen in Iran eindelijk zijn gehoord”, zo reageerde Amnesty International. In zijn toespraak noemde VN-mensenrechtenchef Volker Türk de situatie in Iran een „volwaardige mensenrechtencrisis”.