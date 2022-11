Een enorme doorbraak voor die honderden miljoenen dieren in de bio-industrie: zo omschreef fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD) het door beide Kamers aangenomen amendement op artikel 2.1 Wet dieren. Houders van dieren zouden verplicht worden hun huisvesting voor dieren zo in te richten dat deze bij dieren geen pijn of letsel veroorzaken of de gezondheid van dieren in gevaar brengen.

Marco van Duijn is dierenrechtenadvocaat. Anna Krijger is campagnecoördinator Stichting Animal Rights.

Met het amendement-Vestering zou er, bijvoorbeeld, een einde komen aan het couperen van varkensstaartjes: een bijzonder pijnlijke praktijk die in Nederland veelvuldig voorkomt. Het couperen van staarten is in principe bij wet verboden, tenzij de varkens elkaar verwonden door aan de staarten te bijten. Dat varkens dit doen uit verveling en frustratie in een onnatuurlijke leefomgeving is de essentie van het probleem. Als de staartjes niet meer mogen worden verwijderd, dan zal de leefomgeving van de varkens dus aanzienlijk moeten worden verbeterd.

Het was mei 2021 en de bescherming van dieren in de intensieve veehouderij leek eindelijk in de wet verankerd te gaan worden. Leek, inderdaad. Het is inmiddels eind 2022 en minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie) heeft nog steeds geen handtekening gezet onder dit aangenomen wetsvoorstel dat eigenlijk per 1 januari 2023 van kracht zou worden.

Sterker nog, in een Kamerbrief van vrijdag 4 november staat dat de aangenomen wet ‘gewijzigd’ zal worden. Volgens de minister is de huidige formulering „te onduidelijk”, waardoor niet kan worden afgeleid op welke gedragingen en situaties de wet betrekking zal hebben.

Verder kondigt de minister in de brief aan dat hij het initiatief neemt tot een convenant „ter ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij”. Het convenant zal mede de basis vormen tot nieuwe wet- en regelgeving. Niet geheel verrassend: de uitgenodigde partijen zijn bijna allemaal belanghebbenden in de bio-industrie. Alleen de Dierenbescherming, een organisatie die al beterlevensterren uitdeelt als de dieren het nét iets minder erbarmelijk hebben, mag aanschuiven. Dit betekent dat de industrie in feite zelf invulling mag geven aan de wetswijziging die juist als doel had om de dieren tegen de industrie te beschermen.

Interpretatiekwesties

„Onacceptabel en harteloos”, noemde PvdD-Kamerlid Leonie Vestering de kunstgreep van de minister om de aangenomen wet niet te hoeven doorvoeren.

En terecht. Ten eerste het argument dat de wetswijziging te ‘onduidelijk’ zou zijn. De minister vindt dat de norm op deze manier niet te handhaven is. Weet de minister dan niet dat de Wet dieren voor een groot deel uit zogeheten ‘open normen’ bestaat en dat rechters daar doorgaans heel goed raad mee weten?

Wat te denken van hetgeen artikel 2.1, eerste lid, van de Wet dieren nu verbiedt? „Het zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.” Wat is ‘zonder redelijk doel’? Wat is wel of niet ‘toelaatbaar’? En wanneer heeft een dier ‘pijn’?

Het dierenrecht hangt van dergelijke interpretatiekwesties aan elkaar. Wat rechtens juist is, is nu eenmaal geen exacte wetenschap.

In de Kamerbrief maakt de minister bovendien duidelijk dat hij vooral tot doel heeft de dierenindustrie te beschermen en niet de dieren: anders hadden de belangenbehartigers van dieren het convenant wel mogen opstellen. Maar nu die taak bij de brancheverenigingen van de bio-industrie ligt, zijn de natuurlijke behoeften van dieren niet langer het vertrekpunt, maar zijn deze behoeften gedegradeerd tot een van de vele belangen waarmee rekening dient te worden gehouden – en dan vooral die van de sector. Al heeft de minister praktische bezwaren over de handhaafbaarheid van de wetswijziging, dan nog had niets hem in de weg gestaan om deze zelf concreter te maken door bijvoorbeeld met een Algemene Maatregel van Bestuur te komen.

Het is zowel verontrustend als bedroevend dat de minister de belangen van de bio-industrie hoger heeft zitten dan de autoriteit van de Kamers en het welzijn van miljoenen dieren.