Keuze zat op de spelletjesbeurs: red het ei, verleid de mannen, sla met de knuppel

Wim Verdouw (52) zit met zoon Jacco (21) en spelletjesvriend Wouter Wemmenhove (21) diep in een potje Ankh, Gods of Egypt. „Het doel? Elkaar uitmoorden.” Op het bord staan indrukwekkende 3D-geprinte figuren – onder meer goden, monsters – in roze, oranje, paars en blauw. „Het hadden natuurlijk ook pionnetjes kunnen zijn”, zegt Wim, „maar deze figuren zijn wel een groot onderdeel van de ervaring.” Zoon Jacco vindt de speelfiguren „heel vet”.

Het is druk in hal 9 en hal 10 van de Jaarbeurs in Utrecht op dag één van de beurs Spellenspektakel. En er zijn véél prikkels – een enkeling zit met een noisecancelling koptelefoon op te spelen. Overal zijn blokjes, poppetjes en pionnetjes, speelborden, banners – en winnaars en verliezers. Aan een statafeltje staat een stel Poetry for Neanderthals te spelen, waarbij je een fout van de tegenstander mag bestraffen door een tik uit te delen met een opblaasknuppel.

De bezoekers zijn gekomen om nieuwe spellen en spelletjes uit te proberen en eventueel te kopen. Nagenoeg iedereen loopt met een of meer tassen vol aankopen langs de vele rijen tafels waarop de spellen staan uitgestald. Van spellen geschikt voor kinderen tot extreem complexe, tactische spellen met een boekwerk aan spelregels. Die hoeven de bezoekers niet zelf door te spitten. De meeste spellenverkopers hebben een demoteam dat de regels uitlegt.

Rick (36) en Annet (35) Kranghand uit Assen spelen geconcentreerd samen met vriendin Barbera Prins (34) uit Luinjeberd Wild Serengeti. Het bord, dat een savanne voorstelt, inclusief driedimensionale berg, staat vol houten giraffen, olifanten, zebra’s en leeuwen. „Je bent in dit spel een documentairemaker die op safari dieren vast moet leggen op camera”, legt Rick uit. Hij pakt een kaartje van de stapel en laat die zien. „Je moet dan deze dieren, in deze volgorde, op deze locatie, vanuit de goede hoek vastleggen.” Dat is nog best lastig. „Je mag elkaar saboteren”, zegt Barbera. Is dat leuk? „Wij vinden van wel”, zegt Annet. „Ik niet”, zegt Rick.

Zij zijn twee dagen op de beurs te vinden. „We zijn gek op spelletjes”, zegt Barbera. Ze hebben een hotel in Utrecht geboekt en doen alles op hun gemak. „Als je er een dag bent, kan ik me voorstellen dat je het gevoel hebt van alles mis te lopen, maar wij zijn er morgen weer”, zegt Prins. Dat geeft haar nog even de tijd om te bedenken of ze dit spel wil kopen. „Ik vind het wel heel mooi, en het is met niks te vergelijken. Maar goedkoop is het niet.”

Twee boodschappentassen

Veel mensen hoeven niet zo lang over een aankoop na te denken. Volgens organisator Frank Bunnik zijn er „mensen die om elf uur ’s ochtends met hun armen vol spellen naar de auto lopen om hun aankopen weg te brengen en dan weer terugkomen”.

Voor de zussen Sietske (26) en Nathalie (24) Dijkstra uit Vrouwenparochie is dat geen optie, zij zijn met de trein gekomen. Ze zijn vanochtend eerst in de rij gaan staan bij de Bring&Buy-marktplaats, waar mensen tweedehandsspellen kunnen kopen en verkopen. Nu moeten ze de rest van de dag twee boodschappentassen vol spelletjes meezeulen. „Ik heb 100 euro uitgegeven”, zegt Sietske. „Ik 120”, zegt Nathalie. „Maar er zit ook een duur nieuw spel bij.” Ze spelen thuis veel spelletjes samen, nu kunnen ze weer een jaar vooruit.

Op het ‘Dungeons en Dragonsplein’ staat een zelf in elkaar geknutseld miniatuurstadje tentoongesteld en kunnen bezoekers leren hoe ze 3D-geprinte spelfiguren, zoals die van Ankh, kunnen beschilderen. Aan de rand van dat plein staat de stand van Adrian Collier, die zijn spel Gay Sauna, the Board Game presenteert.

Hij zegt dat hij drie weken geleden „binnen zes uur” via crowdfunding 35.000 euro heeft binnengehaald. Hij hoopt dat het spel vanaf mei volgend jaar leverbaar is. „Dit is de flirting dice”, zegt hij, terwijl hij de Gay Sauna-dobbelsteen laat zien. „Hartje is ja, kruis is nee, en de vier andere vlakken gaan over of je wel of geen match bent.” Het doel: zorgen dat je van je vriendengroep de meeste mannen verovert.

Twee vaders en hun kroost hebben zich verzameld rond een heel ander spel, Dodo. Daarin legt de heilige Dodo boven op een berg een ei dat langzaam richting de afgrond rolt, de spelers moeten samen het ei redden. Dat zorgt bij de kinderen voor hilariteit en veel hectiek. Vaders Jurjen Helmus (42) en Niels Blokker (41) zijn enthousiast over de beurs, hoewel ze het best een heftige dag vinden. „Gisteren was ontspannen in vergelijking met vandaag”, zucht Helmus. Waar was hij gisteren? „Aan het werk.” De kinderen vinden dit in elk geval een stuk leuker dan school. „Ik heb weer gewonnen”, roept Iris. „Ik win alles vandaag.”

De favorieten van de spelletjesbeurs





Ankh, Gods of Egypt

De goden van Egypte strijden om de meeste aanhang. Zorg dat jij de enige echte god wordt.

CMON, 2-6 spelers, € 79,95





Wild Serengeti

Voel je de nieuwe David Attenborough in een race om de meest fantastische documentaire te maken.

White Goblin Games, 1-4 spelers, € 69, 95





Poetry for Neanderthals

Een spel waarbij je je tegenspeler met een knuppel mag slaan als je je weer eens niet begrepen voelt.

Exploding Kittens, 2-6 spelers, € 19,99





Gay Sauna

Bij dit stomende bordspel voor volwassenen scoor je punten door… te scoren in de sauna. Verover door tactisch flirten de meeste mannen.

Reroll Works, 2-6 spelers, € 40 (pre-order)





Dodo

Red samen het heilige Dodo-ei dat langzaam van de berg rolt. Door bruggen te bouwen voorkom je dat het te pletter valt.

999 Games, 2-4 spelers, € 29,99