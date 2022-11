Het leven van een keeper kan niet makkelijk zijn. Je maakt deel uit van een collectief, maar voelt je ook kwetsbaar tussen die palen, met de opzwepende, soms dreigende geluiden van de fans achter je. Schlemiel of held – op geen positie is het verschil zo klein als bij een keeper.

Hoe belangrijk het vertrouwen van een coach is voor een keeper zagen we bij Andries Noppert. Het scheelde weinig of hij was bij de Friese plantsoenendienst beland. Maar hij vocht zich terug na een blessure en dwong het respect van Louis van Gaal af.

Hoe zou het Kameroener André Onana vergaan bij zijn WK-wedstrijd tegen Zwitserland? In mei verruilde hij Ajax op dubieuze wijze voor Inter, na een dopingstraf van negen maanden. Hij was in een berucht namenrijtje beland: Quincy Promes, Zakaria Labyad, Marc Overmars, Winston Bogarde.

Bij zijn komst in Italië zei Inter-coach Simone Inzaghi dat doelman Samir Handanovic hoger in de pikorde stond. Maar Onana zou ‘kansen krijgen om zich dit seizoen te laten zien’. Dat deed hij. Een maand na zijn eerste basisplaats is hij publiekslieveling van een opgeleefde club.

Tegen Zwitserland (0-1) zal Onana verdedigers als Milan Skriniar en Alessandro Bastoni hebben gemist. Hij voetbalde meer mee dan de mannen voor hem. Maar de ‘Kat van Kameroen’ maakte zijn bijnaam nog niet waar. Er moet veel gebeuren wil zijn land de wereldbeker winnen, zoals president Samuel Eto’o van de Kameroense voetbalbond heeft voorspeld.