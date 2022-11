Inspectie onderzoekt politieoptreden Staphorst

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat het optreden van de politie tijdens de rellen bij de sinterklaasintocht in Staphorst onderzoeken. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag. Bij het incident van afgelopen zaterdag werden demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en waarnemers van Amnesty International belaagd door tegendemonstranten, terwijl de politie volgens critici niet adequaat ingreep.

Na de ongeregeldheden kwam er veel kritiek op het optreden van de politie. Agenten zouden bijvoorbeeld niet snel genoeg hebben gereageerd om escalaties te voorkomen. Het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid zal gericht zijn op „de taakuitvoering door de politie bij de voorbereiding op de demonstraties, gedurende de confrontatie tussen demonstranten en hun belagers en daarna”, zo meldt het ministerie. Eerder zou de Inspectie het interne politieonderzoek afwachten, maar zij stellen nu dat een onderzoek dat alleen door de politie zelf wordt gedaan geen objectief beeld zal geven over de „feiten en omstandigheden rondom de demonstratie”.

De politie en de ME moesten afgelopen zaterdag ingrijpen bij de ongeregeldheden in het Overijsselse dorp, waarna de gemeente op verzoek van de politie de demonstratie van KOZP had afgelast. De gemeente Staphorst had een vak vrijgemaakt voor de demonstranten, maar voordat zij in het dorp konden arriveren stond een groep tegendemonstranten op de afrit van de A28 hen op te wachten. Sommigen van hen waren verkleed als Zwarte Piet of hadden hun gezicht zwart geschminkt. Dit tegenprotest was niet aangekondigd.

