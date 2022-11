Hypotheek met variabele rente wint aan populariteit

Bij alle banken was hij tot dit jaar te krijgen: een hypotheeklening met een rente van minder dan één procent. Sinds het begin van dit jaar is de rente echter flink opgelopen en dat heeft volgens De Nederlandsche Bank (DNB) gevolgen voor de strategie van de klant. Nederlanders die nu een hypotheek afsluiten doen dit veel vaker met een variabele rente of met een rentevaste periode van maximaal één jaar. Op het moment dat de rente laag is, ligt het immers voor veel mensen minder voor de hand om voor een variabele rente te kiezen.

In september werd voor ruim 1 miljard euro aan hypotheken afgesloten die een variabele rente kenden of een rente met een looptijd van maximaal één jaar. Dat is bijna de helft meer dan in januari. Ten opzichte van augustus lag het leenbedrag in september 7 procent hoger.

De rente is dit jaar snel opgelopen. Dat geldt voor de hypotheekrente, maar ook voor de tarieven van de (kortere) rente waar de centrale banken invloed op hebben. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de rente dit jaar vooral om de inflatie te beteugelen. In juli werd de rente voor het eerst verhoogd, wat volgens de ECB in elf jaar niet was gebeurd.

Wie nu zijn hypotheekrente voor tien jaar wil vastzetten zit al snel op een tarief van meer dan 4,5 procent. Cijfers van DNB laten zien dat het vastzetten voor tien jaar in september 21 procent minder vaak voorkwam dan een maand eerder.

Mede door de hogere rente is het totaalbedrag aan hypotheken met 16 procent gedaald. In januari werd voor 6,8 miljard euro afgesloten, in september ging het nog om 5,7 miljard. In vergelijking met september 2021 bedroeg de daling 12 procent.

Vooral de leningen met een rentevaste periode van langer dan tien jaar werden in de loop van dit jaar minder populair. De verstrekte hypotheeksom in deze rentecategorie daalde van 4,0 miljard euro in januari tot slechts 2,4 miljard in september.

De Nederlandsche Bank koppelt de keuze voor de looptijd van de rente direct aan de renteontwikkeling.

De hogere rente zorgt er ook voor, in combinatie met de inflatie en de oorlog in Oekraïne, dat de huizenprijzen dalen. Dat heeft vanzelfsprekend ook een effect op de omvang van de hypotheekbedragen. De verkoopprijzen lagen in het derde kwartaal van dit jaar 5,8 procent lager dan in de drie maanden ervoor. Dat is de grootste daling die volgen makelaarsvereniging NVM ooit is gemeten. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is nu 425.000 euro.