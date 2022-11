Hoe ver in de toekomst moet de mens kijken om nu de juiste keuzes te maken?

Dat je de wereld beter achter moet laten dan je haar aantreft, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat als je niet alleen aan je kinderen en kleinkinderen moet denken, maar ook aan alle mensen en dieren die ooit zullen leven? Die vraag stellen aanhangers van ‘longtermism’, een groeiende filosofie die ethiek op de zeer lange termijn bedrijft.

‘Longtermism’ komt voort uit effectief altruïsme (EA), de filantropische stroming die stelt dat we met behulp van gedegen onderzoek effectiever anderen kunnen helpen. In effectief altruïsme gaan inmiddels miljarden om, mede omdat het lukte miljardairs als Dustin Moskovitz, mede-oprichter van Facebook, en de recent gevallen cryptokoning Sam Bankman-Fried, over te halen om enorme bedragen te doneren. De spectaculaire val van die laatste dreigt zelfs het hele project van EA en longtermism in diskrediet te brengen.

EA kent tal van organisaties, zoals Giving What We Can, die mensen aanzet om 10 procent van hun inkomen te doneren; Givewell onderzoekt welke goede doelen het meest effectief zijn en 80.000 Hours helpt mensen carrières op te bouwen die het meest bijdragen aan maatschappelijk welzijn. Concreet zetten de altruïsten in op doelen als malariabestrijding, kindervaccinaties, en het tegengaan van de bioindustrie.

Met longtermism wordt de volgende stap gezet: nu gaat het erom zo effectief mogelijk bij te dragen aan het welzijn van alle toekomstige mensen en dieren. In zijn recente boek, What We Owe The Future, legt William MacAskill, filosoof aan de Universiteit van Oxford, uit hoe dat moet. MacAskill is een boegbeeld van zowel EA als longtermism. Eerder schreef hij het invloedrijk boek Doing Good Better.

What We Owe the Future werd alvast goed ontvangen door miljardair Elon Musk. Hij tweette: „Worth reading. This is a close match for my philosophy”.

Toekomstige mensen

MacAskill vat zijn boodschap als volgt samen: ‘Toekomstige mensen zijn van belang. Ze zouden met veel kunnen zijn. Wij kunnen hun levens beter maken.’ Het eerste argument beschouwt hij als redelijk vanzelfsprekend: het staat wel vast dat er nieuwe mensen geboren zullen worden, en zij zullen belangen hebben die wij nu kunnen schaden, of juist kunnen bevorderen.

De vraag is hoe ver vooruit je moet kijken. Het antwoord van MacAskill: heel ver. Volgens MacAskill bestaat er geen verschil tussen het belang van iemand die over honderd jaar leeft of over 10.000 jaar. De huidige generatie heeft de plicht rekening te houden met iedereen die nog komt, en dat zouden weleens extreem veel mensen kunnen zijn. MacAskill legt uit dat een gemiddelde zoogdiersoort zo’n 1 miljoen jaar bestaat – daarvan heeft de mens er pas ongeveer 300.000 opgemaakt. Bovendien is het voorstelbaar dat de mens langer meegaat, en zich zelfs over de sterren verspreidt. Al deze ontelbare mensen zouden mee moeten tellen bij de keuzes die we vandaag maken.

Daar zou je moedeloos van kunnen worden. Hoeveel invloed kan iemand vandaag nou uitoefenen op het leven van iemand die 100.000 jaar later leeft? Is een mens niet slechts een minuscuul, onmachtig radertje in het immense uurwerk van de tijd?

MacAskill beweert precies het tegenovergestelde: we leven op een historisch moment dat van enorme invloed zal zijn op iedereen die na ons komt. Zo wijst hij erop dat de afgelopen 200 jaar de technologische en economische groei gigantisch is geweest. De invloed van de mens is navenant toegenomen. Inmiddels vullen onze soortgenoten de ruimte met satellieten en raketten, zijn er meer dan genoeg kernwapens om ons allemaal meerdere keren te vernietigen en is de impact van de menselijke beschaving op de natuur enorm. Volgens MacAskill is ons tijdperk geen nauwelijks waarneembaar bliepje op de radar, maar een existentieel kantelpunt.

Gereedschapskist

Daarom stelt MacAskill een gereedschapskist samen voor eenieder die het lot van de mensheid wil bijsturen. Hij betoogt bijvoorbeeld dat een invloedrijke daad significant, persistent en contingent moet zijn. Met andere woorden, je moet iets bereiken dat een grote impact heeft op de levens van toekomstige mensen, voor een lange periode vrucht draagt, en zonder jouw inzet misschien niet zou geschieden.

MacAskill roept hier het leven van Benjamin Lay in herinnering, de Quaker die in de 18e eeuw zijn geloofsbroeders langzaam maar zeker wist te overtuigen van het kwaad van de slavernij. De uiteindelijke bevrijding van tot slaaf gemaakten was volgens MacAskill duidelijk een daad die enorm veel betekende voor toekomstige mensen, eeuwenlang effect zou sorteren en zonder helden als Lay misschien wel nooit was gerealiseerd.

De wereld veranderen is dus vooral een kwestie van onderzoek doen, en zorgvuldig mogelijkheden, kansen en risico’s inschatten. MacAskill betoogt dat als genoeg mensen de verre toekomst serieus nemen, we het lot van mensen over 100.000 jaar aanzienlijk kunnen verbeteren.

Of hij daarin werkelijk gelijk heeft, valt te betwijfelen. Aanhangers van longtermism grossieren in allerlei complexe kansberekeningen om in te schatten wanneer grote risico’s voor de mensheid zich voor zullen doen: wat is bijvoorbeeld de kans op een nucleaire oorlog, op een pandemie die de mens uitroeit en op een autocratische wereldheerschappij? De antwoorden zijn vaak onbevredigend.

Illustratief is MacAskills bespreking van vergevorderde, algemeen toepasbare kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI). Hij concludeert dat experts diep verdeeld zijn over het moment waarop AI een feit zal zijn, en over de dreiging die ervan uitgaat. En het wordt nog ingewikkelder. Extreem slimme AI zou volgens MacAskill zowel de ondergang als de redding van de mensheid kunnen betekenen, omdat het ook de sleutel vormt van enorme technologische vooruitgang, waarmee we dan weer andere dreigingen het hoofd kunnen bieden. Het zijn analyses die je hoofd doen duizelen, en eigenlijk niet duidelijk maken wat we nu precies moeten doen om een betere toekomst te realiseren.

Robuust

MacAskill betoogt dat we ons in ieder geval moeten richten op zaken die ‘robuust goed’ zijn, zoals het tegengaan van broeikasuitstoot en het bevorderen van vrije meningsuiting en publiek debat. Maar dat wisten we al. Je hebt geen blik op de verre toekomst nodig om te begrijpen dat het aan ons is om de natuur te redden, de democratie levend te houden en een kernoorlog te voorkomen. Het zijn allemaal zaken waar de huidige generatie al mee te maken heeft.

Het boek van MacAskill roept een paradoxale vraag op: heb je de filosofie van longtermism wel nodig om de lange termijn serieus te nemen? Maar er is ook nog een fundamenteler bezwaar tegen longtermism. Net als het utilitarisme is longtermism een filosofie die poogt te berekenen welke scenario’s het meeste welvaart opleveren. Dat leidt soms tot conclusies waar je jeuk van krijgt. Zo betoogt MacAskill dat het onze plicht is om zoveel mogelijk mensen voort te brengen, en uiteindelijk het gehele sterrenstelsel te koloniseren: ‘We zouden moeten hopen dat toekomstige beschavingen een forse omvang zullen hebben. Als toekomstige mensen voldoende welvaart creëren, zal een beschaving die twee keer zo groot is ook twee keer zo goed zijn. Praktisch is dit een moreel argument voor menselijke bewoning van andere planeten (‘space settlement’).’

MacAskill beweert ook dat het misschien niet erg is als de biodiversiteit afneemt, omdat de levens van veel dieren meer ellende kunnen bevatten dan welzijn.

Het zijn controversiële redeneringen, die een gevoel van overmoed oproepen. Filosoferen over de ideale hoeveelheid mensen is vast een prikkelende bezigheid, maar wie werkelijk denkt een juist antwoord te vinden lijkt de mogelijkheden van het menselijk oordeelsvermogen te overschatten. Bovendien is het utilistische idee van welzijnsmaximalisatie in de filosofie grondig bekritiseerd, omdat het met zulke redeneringen aantrekkelijk wordt individuen op te offeren in dienst van een enorme hoeveelheid potentieel geluk. Misschien krijg je wel een hoger maximaal welzijn als je stiekem een zwerver van de straat plukt, zijn organen rooft en daarmee vijf ernstig zieke mensen geneest.

MacAskill is zich bewust van deze bezwaren, en oppert dat we rekening moeten houden met verschillende morele intuïties. Maar zal dat anderen weerhouden om de logica van longtermism tot in het absurde door te trekken? Zo zou je ook kunnen beweren dat klimaatverandering helemaal niet zo’n groot probleem is, zolang mensen in de verre toekomst er maar niet te veel last van hebben. Of dat rijke landen solidariteit met arme landen kunnen laten varen, omdat ze hun energie beter uit kunnen geven in dienst van het jaar 50.000. Een focus op de superlange termijn is fascinerend, maar vervreemdt je al snel van het hier en nu.

Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat juist het hoge sciencefictiongehalte van longtermism steenrijke nerds als Elon Musk aanspreekt. Hij maakte al kenbaar Mars te willen koloniseren, en voelt zich misschien wel geroepen om de koers van de mensheid eigenhandig richting utopia te sturen. Bovendien hoeft de rijkste man ter wereld zich na lezing van What We Owe The Future minder zorgen te maken over al die generatiegenoten die veel minder hebben dan hij. Zijn agenda wordt immers door de verre toekomst bepaald.

Met de grondgedachte van longtermism is niets mis, en alleen al daarom heeft William MacAskill een lezenswaardig boek geschreven. Er zullen waarschijnlijk onvoorstelbaar veel mensen en dieren op deze aarde gaan leven. Het is goed alvast rekening met ze te houden. De moderne samenleving, met zijn pathologische focus op de korte termijn, doet dat niet. Sterker nog: het staat al vast dat toekomstige generaties een aangetaste en instabiele aarde zullen erven. Aangezien zij niet voor zichzelf kunnen opkomen, moet de huidige mens zichzelf corrigeren.

Overmoed

Maar longtermism koppelt terechte zorg voor de toekomst aan een overmoedige filosofie, met een logica die tot tamelijk bizarre resultaten kan leiden. Daarmee doet het afbreuk aan haar moederstroming. Ook effectief altruïsme legt een grote nadruk op cijfers en efficiëntie, maar haar concrete prestaties zijn moeilijk te ontkennen. Vele miljoenen zijn inmiddels uitgedeeld aan de bestrijding van honger, ziekte en de bioindustrie. Mede dankzij de altruïsten geldt ontwikkelingshulp tegenwoordig minder als hopeloos idealisme, en meer als een zinnige investering waartoe beschaafde mensen verplicht zijn. Maar juist de praktische insteek van effectief altruïsme wordt door longtermism onder druk gezet.

Wie de wereld wil redden, moet zijn filosofische aandacht niet richten op een denkbeeldige samenleving duizenden jaren in de toekomst. De komende honderd jaar lijkt zinniger. Bovendien is het zaak morele ambitie met bescheidenheid te balanceren. Want laten we wel zijn: een groot deel van onze problemen is juist veroorzaakt door menselijke overmoed. De mensheid delfde de aarde zo efficiënt mogelijk, en eindigde met klimaatverandering. De mensheid creëerde een gigantische veehouderij, en eindigde met zoönosen – ongeveer tweederde van de infectieziekten springt over van dier op mens. Misschien moet de optimistische, scheppende mens zichzelf iets meer wantrouwen, en is het helemaal geen goed idee als we onszelf over het heelal verspreiden en exploiteren wat we kunnen.

De komende jaren bieden een kans om een moeilijke les te leren: hoe we kunnen leven binnen de grenzen van de natuur? Ik vermoed dat alle generaties die na ons komen, tot en met het jaar 100.000, vooral aan die les iets zullen hebben.



William MacAskill: What We Owe The Future. A Million-Year View. OneWorld Publications, 352 blz. € 21,99 What We Owe The Future. A Million-Year View. OneWorld Publications, 352 blz. € 21,99 ●●●●● De Nederlandse vertaling verschijnt in 2023 bij De Correspondent.

