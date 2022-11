Hoe maak je een spelletjesavond een succes? NRC geeft tips

Gids

De dagen worden korter, de feestdagen komen in zicht. Geen beter moment om de bordspellen weer tevoorschijn te halen. Of nieuwe aan te schaffen, want er zijn honderden, nee duizenden spellen, met allemaal hun eigen charme, uitdagingen en moeilijkheidsgraad. In deze NRC-special vind je een ruime selectie uit het aanbod. Ook geven we tips voor hoe je een spelletjesavond tot een succes maakt en duiken we in de geschiedenis van het ‘duivelse vermaak’ dat het kaartspel ooit was.

Etiquette voor spelletjes

Zo word je de perfecte spelleider





Een kleurrijke doos, kaartjes in het cellofaan, fiches onaangeroerd. Naast een hoop uitpakwerk brengt een nieuw spel een belofte met zich mee. Van avonden vol gezelligheid met vrienden rond de tafel. Daar komt nog wel wat voorbereiding bij kijken. Kies je genodigden zorgvuldig - en zo nog andere tips om je spelletjesavond tot een succes te maken.

Tips voor spellen

Dit zijn de beste spelletjes die nu te koop zijn





Er zijn zó veel spellen - puzzelspellen, detectivespellen, groepspellen - maar welke zijn nou écht de moeite waard? NRC-journalist Lucas Brouwers testte de afgelopen jaren tientallen spelletjes en zet hier de 18 beste die nu te koop zijn op een rij.

Het is nu mogelijk om alle spelletjes die NRC besproken heeft te doorzoeken, op onder meer waardering, lengte, complexiteit en sfeer. Ga hier op zoek naar een spel dat bij jou past.

Tien klassiekers die je wilt blijven spelen





Wat maakt een spel ‘leuk’? De belangrijkste voorwaarde: gelijke kansen. Ook moet een spel een geloofwaardige eigen wereld oproepen met originele, niet te ingewikkelde regels. We zetten tien klassiekers op een rij die aan voldoen aan deze eisen en om die reden populair blijven.

Tips voor duurzame spellen





Klaar met al dat plastic speelgoed? Koop of geef een duurzaam spel. Mariska Joustra, expert circulaire economie bij Milieu Centraal legt uit waar je op kunt letten. Wat een spel echt duurzaam maakt, boven alles, is dat ermee wordt gespeeld.

Deze spellen begonnen op Kickstarter en zijn nu beroemd





Een briljant spel bedenken is al een kluif, maar dan moet je het nog uitgeven. Dat kan via de traditionele route, maar ook via Kickstarter, crowdfundplatform en kraamkamer van spelletjes. NRC-redacteur Lucas Brouwer zet op een rij welke recente spellen daar zijn geboren.

Spelletjes voor doorbijters





In dit artikel tipt NRC spellen voor doorbijters. Het is even goed opletten bij de uitleg, maar laat daardoor je speelplezier vooral niet verpesten. Ze zijn de moeite van het spelen waard en uiteindelijk goed te begrijpen. Ook voor beginners.

Speel in je eentje een spel





Alleen jezelf en het spel. Meer heb je in principe niet nodig voor een solobordspel. Hun opmars begon klein, maar sinds de pandemie zijn eenspelerspellen steeds populairder. Spelletjesfanaat Jesse de Boer is al om: “Het is alsof ik de hele avond op avontuur ben.” Kies een van deze 18 solospellen en probeer het zelf.

Meer lezen over spellen

Spellen proberen op het Spellenspektakel: tactisch flirten in de sauna

Op het Spellenspektakel kunnen bezoekers nieuwe spellen uitproberen. Verslaggever Sarah Ouwerkerk nam een kijkje op deze beurs in Utrecht. Daar werd onder meer Gay Sauna gepresenteerd. Bij dit stomende bordspel voor volwassenen scoor je punten door… te scoren in de sauna. Verover door tactisch flirten de meeste mannen. Het grote voordeel van zo’n spelletjesbeurs? Je kunt de spellen testen voordat je koopt en een demoteam bespaart je het worstelen met een dikke handleiding. Wat sloeg aan bij bezoekers en wat niet?

Hoe de gruwelijk moeilijke AIVD Kerstpuzzel tot stand komt

Sinds 2011 zet de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst jaarlijks tussen Sinterklaas en Kerst de gruwelijk moeilijke AIVD Kerstpuzzel online. Iedereen mag die proberen op te lossen (wat bijna niet te doen is). Bas Dunnebier (50) die de afdeling leidt waar de Kerstpuzzel onder valt, vertelt in dit interview meer over de totstandkoming. „De AIVD Kerstpuzzel mág niet voor iedereen oplosbaar zijn, maar hij mag ook niet zo moeilijk zijn dat niemand het kan.”

De rijke (en roerige) geschiedenis van de speelkaart

Speelkaarten kennen een lange traditie van heisa, als olie op het vuur van drankzucht en goklust en met hun imago van ‘duivels vermaak’. Valsspelen bij het kaarten werd in het verleden streng bestraft. Sjoemelaars riskeerden in het 15de-eeuwse Amsterdam verlies van beide ogen. Gelukkig zijn de meeste gezelschappen tegenwoordig een stuk milder als het op valsspelers aankomt. NRC gidst je door de geschiedenis van de speelkaarten en licht 11 moderne varianten op het oude vertrouwde pak kaarten uit.