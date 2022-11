Het voetbalelftal van Ecuador is ‘als een mozaïek van culturen’

Édison Méndez (43) heeft bij zijn huis in La Valle del Chota een grote televisie neergezet om samen met zijn buurtgenoten naar de wedstrijden van Ecuador te kijken. Het duel met Oranje vrijdag in Doha is om verschillende redenen speciaal voor hem. Als oud-PSV’er klopt zijn hart nog steeds een beetje voor Nederland. Toch staat hij vol achter Ecuador, waar zijn neefje Jhegson Méndez (25) een basisplaats heeft. Hij geldt als de nieuwe trots van Chota.

La Valle del Chota is de belangrijkste kraamkamer van voetbaltalent in Ecuador. Het is een voormalige slavenkolonie op zo’n drie uur rijden van Quito. De roots van de circa 25.000 zwarte bewoners liggen in Afrika. En dat bepaalt nog altijd deels de plaatselijke cultuur. Als ze la bomba dansen, dan swingt de vallei. Maar het is bovenal voetbal wat de levens van velen beheerst. Ook dat van de familie Méndez. Édison Méndez is de jongste in een gezin met negen kinderen. Zijn vader verdiende de kost met tomaten telen, die zijn zusjes verkochten. Édison Méndez was zelf altijd met een bal in de weer. Vaak op blote voeten. Hij had zelf maar één doel voor ogen: profvoetballer worden. Dat lukte.

Édison Méndez plaatste zich als speler van Deportivo Quito met Ecuador in 2002 voor het eerste WK van het land. Vier jaar later tekende hij na zijn deelname aan het wereldkampioenschap in Duitsland een contract bij PSV. In februari 2007 maakte hij in Eindhovense dienst als de eerste Ecuadoriaanse voetballer een doelpunt in de Champions League tegen Arsenal. Na het WK van 2014 sloot de middenvelder zijn loopbaan af.

Eerste generatie

Édison Méndez geldt als het boegbeeld van de eerste generatie voetballers met internationaal succes uit de Chota-vallei. Samen met Ulises De La Cruz (ex-Aston Villa), Agustin Delgado (ex-Southampton) en Giovanny Espinoza (ex-Vitesse) stond hij aan de basis van de opmars van het voetbal in Ecuador. Een generatie die in het Zuid-Amerikaanse land werd verguisd na de uitschakeling voor het WK van 2010. Een van de dieptepunten uit de loopbaan van Édison Méndez. Al was de dood van international Christían Benítez, wiens vader uit La Valle del Chota kwam, de zwartste bladzijde. De spits van Ecuador overleed in 2013 in Qatar vlak na zijn debuut bij El Jaish. Een blindedarmontsteking die eindigde in een hartstilstand werd hem op zijn 27ste noodlottig. Binnen het elftal van Ecuador leeft hij voort. De huidige spits Enner Valencia, tegen Qatar de maker van beide doelpunten, droeg meerdere keren een overwinning op aan Benítez.

In de huidige selectie van Ecuador wordt de Chota-vallei naast Jhegson Méndez vertegenwoordigd door Romario Ibarra (28), het jongere broertje van Renato Ibarra (ex-Vitesse). Bondscoach Gustavo Alfaro (60) weet uit ervaring hoe belangrijk de inbreng van spelers uit de vallei van de provincie Imbabura is. „De selectie van Ecuador is als een mozaïek van vele verschillende culturen. En daar maken de voetballers uit La Valle del Chota onderdeel van uit”, zegt de Argentijn desgevraagd bij een persconferentie. „Bij de presentatie van ons shirt heb ik vele internationals van de generatie van Édison Méndez ontmoet. Velen van hen kwamen uit La Valle del Chota. En dat is geen toeval. Want ook nu hebben we er weer twee. Het is een plek waar de mensen gewend zijn grote offers te brengen om iets te bereiken. In Chota combineren voetballers uitzonderlijk talent met een sterk gestel. En op het veld strijden ze alsof hun leven er van af hangt. En voetbal is daar ook dé manier om iets te bereiken.”

In de huidige selectie van Ecuador wordt de Chota-vallei vertegenwoordigd door Jhegson Méndez (links) en Romario Ibarra. Foto Tolga Bozoglu / EPA

De tientallen profvoetballers uit de vallei voelen zichzelf schatplichtig aan de jongeren uit het noordelijke gebied tussen twee bergketens in de Andes. Ook wel ‘de Afrikaanse hoek van Ecuador’ genoemd. Onder meer Édison Méndez richtte er een eigen voetbalschool op. Agustin Delgado is in Qatar aanwezig als official van de Ecuadoriaanse voetbalbond. Tevreden ziet hij hoe Alfaro een hechte eenheid heeft gesmeed van de 26 internationals, van wie alleen de drie doelmannen en aanvaller Kevin Rodríguez in de nationale competitie spelen.

Volgens Jhegson Méndez is de familiaire sfeer de kracht van het nationale team. „Ik ben er heel trots op dat ik voor Ecuador speel”, zegt de middenvelder van Los Angeles FC. „Het is prachtig om tegen Nederland te spelen. Een elftal met veel kwaliteit. Maar die hebben wij ook. Ik denk dat de slag vooral op het middenveld plaatsvindt.”

Ongeacht de prestatie van Ecuador op dit WK worden de internationals uit La Valle del Chota voor Kerst met open armen op hun geboortegrond ontvangen. Eenmaal terug in de vallei gaan ze op tussen de mensen met wie ze zijn opgegroeid. En spelen ze samen met oud-profs en jonge talenten partijtjes voetbal op het kunstgras of een stoffig veldje. Een groter contrast met de ambiance in het Khalifa International Stadium in Qatar is er niet.