Grootste pensioenfonds van Nederland meldt forse pensioenstijging

Het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt de pensioenen vanaf volgend jaar met bijna twaalf procent. Dat meldt het fonds in een verklaring. Zowel gepensioneerden als mensen die nog pensioen opbouwen profiteren mee van de stijging. In totaal gaat het om ruim drie miljoen mensen.

Door de hoge rentestand is bij veel pensioenfondsen, waaronder het ABP, de dekkingsgraad gestegen. Naast het sterke vermogen van het pensioenfonds, waar ambtenaren en mensen uit het onderwijs bij zijn aangesloten, stijgen de pensioenen „omdat het fonds gebruik mag maken van soepelere regels omdat ABP heeft aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel”, zo staat in de verklaring.

Ook bij andere fondsen is sprake van een stijging in de pensioenen. Het pensioenfonds voor de bouwsector BpfBouw, waar bijna 800.000 mensen bij zijn aangesloten, maakte eerder al een stijging van 14,5 procent bekend. Bij PNO Media, een fonds voor de creatieve en digitale sector, gaan de pensioenen met 13,58 procent omhoog en bij Pensioenfonds Detailhandel is sprake van een pensioenverhoging van 10 procent.

Bij enkele andere pensioenfondsen, zoals PMT en PME, stijgen de pensioenen met 4,2 en 6,2 procent. Bij Pensioenfonds Recreatie is geen ruimte voor een verhoging van de pensioenen in 2023, zo liet het fonds eerder weten.

