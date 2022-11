Gemeenten: spreidingswet over asielopvang in huidige vorm moeilijk uitvoerbaar

De spreidingswet over asielopvang is in zijn huidige invulling moeilijk uitvoerbaar. Tot die conclusie is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag gekomen, na gesprekken met 66 gemeenten. Het wetsvoorstel, dat momenteel voorligt ter consultatie, is te complex en biedt gemeenten niet genoeg en te laat duidelijkheid. Als er niets verandert gaat de wet niet bijdragen aan een „stabiel opvanglandschap”, concluderen de gemeenten.

Gemeenten staan in hun zorgen over de spreidingswet niet alleen. Provincies en het Veiligheidsberaad lieten woensdag eveneens weten twijfels te hebben over de effectiviteit van het wetsvoorstel. De VNG wil „op zeer korte termijn” met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) in gesprek.

De nieuwe asielwet regelt dat gemeenten desnoods gedwongen asielzoekers moeten opvangen. In totaal zijn er volgend jaar zo’n 55.000 opvangplekken nodig. Gemeenten krijgen een richtcijfer voor het aantal asielzoekers dat ze in een periode van vijf jaar moeten opvangen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat invullen. Gemeenten die voor 1 mei een plan hebben en meer opvangen dan gevraagd, kunnen een bonus tot 2.500 euro per extra plek krijgen, besteedbaar naar eigen believen.

Perverse prikkels

De gemeenten hebben aangegeven weinig vertrouwen te hebben in dat het beloningssysteem ten gunste van de asielzoekers komt. Integendeel: het kan juist voor „perverse prikkels” leiden. Zo kan het beloningssysteem gemeenten ertoe verleiden goede ideeën over asielopvang voor zichzelf te houden, in plaats van ze te delen. De problemen met asielopvang liggen bovendien bij gebrek aan locaties en personeel, stellen gemeenten, en zijn niet van financiële aard.

De spreidingswet is onderdeel van de ‘asieldeal’ die de VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgelopen augustus sloten om te asielcrisis te beteugelen. De wet kwam met veel moeite tot stand, met name vanwege interne onenigheid binnen de VVD.