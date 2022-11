Drie manieren waarop Brussel de migratie wil beperken

De crisissfeer in Europa rond migratie houdt aan. Frankrijk en Italië ruziën over migranten die op de Middellandse Zee worden opgepikt door ngo-boten, steeds meer migranten komen Europa binnen via de westerse Balkan en landen als België en Oostenrijk kampen nog altijd met overvolle aanmeldcentra.

Vooral de route over de Middellandse Zee is in trek bij asielzoekers: vooral Egyptenaren, Tunesiërs en Bengalen stappen in Libië of Tunesië op bootjes en varen naar Zuid-Europa. Al negentigduizend mensen bereikten dit jaar via deze route het Europese vasteland, een stijging van 50 procent ten opzichte van 2021. De meesten van hen komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Hier moet dringend wat aan gebeuren, vindt de Europese Commissie. Daarom kwam Brussel maandag met een plan, waar de ministers van Binnenlandse Zaken van de lidstaten vrijdag in een spoedbijeenkomst over vergaderen.

Dit zijn de drie manieren waarop Europa het aantal asielzoekers wil verminderen. NRC legde ze voor aan Salvatore Nicolosi, universitair docent internationaal en Europees migratierecht aan de Universiteit Utrecht.

1.Er moeten richtlijnen komen voor de ngo-boten die migranten voor de Europese kusten redden

De kwestie van de ngo-boten is dit najaar hoog opgelopen tussen Italië en Frankrijk. De nieuwe radicaal-rechtse Italiaanse regering van premier Giorgia Meloni weigerde om enkele honderden bootmigranten tot het land toe te laten. Italië liet zich daarbij hard uit over de boten van ngo’s die migranten in nood oppikken. Frankrijk liet enkele honderden bootmigranten uiteindelijk toe, maar weigerde vervolgens om enkele duizenden andere migranten van Italië over te nemen, zoals eerder was afgesproken.

De zuidelijke lidstaten Italië, Griekenland, Cyprus en Malta vinden dat de landen waaronder de ngo-boten varen – de zogenoemde ‘vlaggenstaten’ – een grotere verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen voor de migranten die de boten oppikken. Dit is niet conform het internationaal maritiem recht, zegt migratie-expert Nicolosi. „Er is een goede reden dat vlaggenstaten niet verantwoordelijk zijn voor het lot van geredde mensen op zee. In de wet staat dat het aan land brengen van drenkelingen op een praktische manier moet gebeuren, in een nabije haven. Dat gaat niet als de vlaggenstaat Duitsland is, laat staan de Bahama’s.”

Toch lijkt Brussel open te staan voor de Zuid-Europese suggestie. Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) stelde dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de rol van particuliere schepen die op zee opereren. „Aan de huidige uitdagingen werd niet gedacht toen het maritiem recht werd overeengekomen.”

Sommige commentatoren maakten al de vergelijking met de situatie van vorig jaar waarin Wit-Rusland expres migranten op de grens afstuurde om Europa te destabiliseren. Toen kregen de grenslanden Polen, Litouwen en Letland toestemming van de Europese Commissie om asielzoekers terug te sturen.

Maar ten aanzien van de migratieroute over de Middellandse Zee gaat dit niet zo eenvoudig, stelt Nicolosi. „Het is een gevestigde verplichting onder internationaal recht voor de kapitein van welk schip dan ook om drenkelingen te redden. Op de humanitaire plicht om de levens en veiligheid van mensen te beschermen kun je niet zomaar even een uitzondering maken. Oplossingen die te maken hebben met het tegenhouden of terugsturen van migranten zijn juridisch niet houdbaar.”

2. Er moet meer samengewerkt worden met Afrikaanse en Aziatische landen om migranten terug te sturen

In 2021 werd slechts een op de vijf migranten die geen verblijfsvergunning kregen, teruggestuurd naar het land van herkomst. Dat moet beter, vindt de Commissie. Eurocommissaris Johansson reisde al naar Bangladesh om afspraken te maken over de terugkeer van (een deel van de) elfduizend Bengalen die dit jaar de EU bereikten. In ruil moeten er legale wegen naar Europa komen voor buitenlandse werknemers, onder wie Bengalen. „We hebben ook arbeidsmigratie naar de Europese Unie nodig, maar het moet op een ordelijke manier gebeuren en niet via deze gevaarlijke route”, aldus Johansson.

Het plan behelst ook dat er 600 miljoen euro naar Noord-Afrikaanse landen gaat om migranten daar te houden. Dit geld komt boven op de uitgaven die Europa al doet in landen als Libië en Turkije om migranten daar te houden.

Nicolosi denkt dat geld voor herkomstlanden van migranten wel wat kan helpen, maar benadrukt ook dat extra geld voor de overheidsbegroting van Bangladesh niet zal verhinderen dat Bengalen naar Europa zullen komen. Ten aanzien van Noord-Afrika zijn er bovendien morele en juridische bezwaren, aldus de migratie-expert. „Libië is een politiek moeilijk land. We weten niet eens wie er daadwerkelijk aan de macht is. Mensenrechten worden er geschonden. Migranten die door met Europees geld getrainde Libische kustwachten mishandeld worden, zouden een goede zaak hebben bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

3. Een al bestaand plan om migranten vrijwillig binnen de EU te herplaatsen moet beter uitgevoerd worden

Zuidelijke lidstaten als Italië en Griekenland ontvangen een disproportioneel aantal migranten. In juni van dit jaar spraken verscheidene Europese landen af om een deel van deze migranten te herverdelen. Maar dit plan wordt amper uitgevoerd: tot dusver zijn slechts 100 van de afgesproken 8.000 migranten in een ander land gehuisvest.

Het falen van dit herverdelingsbeleid bewijst hoe zwaar het Europa valt om zijn asielbeleid te hervormen. Al sinds de grote aantallen asielzoekers van 2015 doet Brussel pogingen hiertoe. Maar over hervorming van de Dublin-Conventie, die onder meer bepaalt dat een asielzoeker maar in één land asiel mag aanvragen, worden de Europese landen het niet eens.

Nicolosi, zelf Italiaan, snapt dat zijn moederland zich buitenproportioneel met migranten belast voelt. „Het zou goed zijn al er een groepje staten komt dat veilige havens creëert voor bootmigranten. De last zou niet altijd op Italiaanse schouders moeten rusten. En als Italië garanties zou krijgen dat migranten door andere landen overgenomen zouden worden, zou het misschien ook minder bezwaren hebben om de drenkelingen überhaupt tot het land toe te laten. Daarom zijn die herverdelingsafspraken zo cruciaal om het plan te laten slagen.”