‘Dirk Kuijt binnen halfjaar ontslagen als trainer van ADO Den Haag’

Dirk Kuijt is ontslagen als trainer van ADO Den Haag. Dat melden verschillende media, waaronder AD en NOS, donderdag op basis van bronnen. De club zou Kuijt verantwoordelijk houden voor de slechte resultaten afgelopen seizoen.

ADO staat momenteel op de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie, na zestien gespeelde wedstrijden. De laatste vijf duels speelde de Haagse ploeg gelijk of verloor. Vorige week zei algemeen directeur Edwin Reijntjes nog te „geloven” in Kuijt. Daar voegde hij wel aan toe dat „er iets moet gebeuren” wat betreft de slechte prestaties.

Kuijt is iets meer dan vijf maanden coach geweest van ADO Den Haag. Het was tevens de eerste klus als trainer voor de voormalige international, die in 2017 stopte met voetballen. Bij zijn presentatie als hoofdtrainer in juni, zei Kuijt ADO „binnen een jaar” terug te willen brengen naar de Eredivisie.

Wie Kuijt zal opvolgen als trainer is nog niet bekend.