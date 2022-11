De onderduikers in het veen dachten veilig te zitten. Toen kwamen de inspecteurs

Het waren de bevriende veehandelaren David Meijer en Salli Meijler die in de zomer van 1942 op het idee kwamen om met hun gezinnen onder te duiken in het Korenburgerveen. In juli hadden de eerste Nederlandse Joden een oproep ontvangen van de Duitse bezetter om zich te melden voor Westerbork, vanwaar ze naar Oost-Europa zouden worden afgevoerd om te gaan ‘werken’.

Het Korenburgerveen, een hoogveengebied ten noordwesten van Winterswijk en eigendom van Natuurmonumenten, leek Meijers en Meijler een geschikte plek om het einde van de oorlog af te wachten: het veen lag ver buiten het dorp en was niet toegankelijk voor bezoekers, ze konden er onderduiken mét hun kinderen, en het buitengebied, met zijn onverharde wegen, was in het najaar en de winter weinig aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. Elk mens of voertuig op de circa 500 meter verder gelegen Korenburgerveenweg zouden de onderduikers opmerken. Bovendien durfden Duitsers het veen niet in uit angst weg te zakken. Kortom, op deze plek zouden ze veilig zijn.

Meijer en Meijler benaderen boer Herman Vreeman, die ze kennen en wiens boerderij dicht bij de beoogde onderduikplek aan de rand van het Korenburgerveen staat. Ze vragen hem of hij wil helpen een keet naar het veen te brengen en of hij bereid is de onderduikers van water en voedsel te voorzien. De gelovige Vreeman stemt in en betrekt zijn overbuurman Bernard Elburg bij het plan.

Eind augustus is het zo ver. Op een nacht brengt Meijler huisraad per paard en wagen – met doeken rond de wielen en de paardenhoeven om het geluid te dempen – naar het veen. Al snel voegen zich familieleden en kennissen bij de groep, die uiteindelijk 23 mensen telt. De hulpverlening loopt gesmeerd: een bakker levert brood, een slager brengt via de boeren vlees en boeren leggen op een afgesproken plek aardappelen, groente en melk neer voor de onderduikers.

Historicus Astrid Dekkers onderzocht de geschiedenis van de onderduikers in het Korenburgerveen. Foto Eric Brinkhorst

„Er moeten minimaal twaalf mensen geweten hebben van de onderduikers in het veen”, vertelt historicus

Astrid Dekkers bij een hek aan de Korenburgerveenweg. Het veen zelf, nog altijd eigendom van Natuurmonumenten, is niet toegankelijk. Dekkers doet al jaren onderzoek naar de groep en organiseert regelmatig excursies en lezingen over de onderduikers. Ook maakte ze de podcast ‘Mensch’ over dit verhaal. Ze wijst naar een populier die boven de andere bomen aan de rand van het veen uitsteekt. „Iets rechts daarvan en iets dieper het veen in hebben de onderduikers gezeten. De helpers moesten met hun kruiwagens ongeveer 500 meter lopen om hen te bereiken.”

„Erg voorzichtig waren de onderduikers niet”, vertelt Dekkers. „Ze hakten hout, wat goed hoorbaar was, en vanaf de openbare weg waren regelmatig rookpluimen zichtbaar. Ze bezochten de boeren en op zijn beurt aten Vreeman en zijn vrouw wel eens bij de onderduikers.”

De buurt maakte zich zorgen om de onderduikers. Vaak hoorden ze geluiden

Het voelde alsof ze ‘onder elkaar’ waren, in hun eigen dorp. De onderduikers waanden zich daardoor veilig, volgens Dekkers. „En zouden ze ontdekt worden, zo redeneerden ze, dan viel er vast wel met de burgemeester te praten. Dat was weliswaar een NSB’er, maar veel Joodse veehandelaren vertrouwden hem, omdat hij ook veearts was.” In oorlogsdagboeken van buurtbewoners van het Korenburgerveen valt te lezen dat zij zich weleens zorgen maken om de onderduikers. Regelmatig horen ze geluiden uit het veen.

Sporen op een pad

Op 27 november 1942 gaat het mis. De opzichter van het Korenburgerveen, wiens dienstwoning vlakbij staat, krijgt die dag bezoek van twee inspecteurs van Natuurmonumenten. Met z’n drieën lopen ze het veen in. Dan zien de inspecteurs menselijke sporen op een modderig pad en horen ze stemmen. De onderduikers worden ontdekt.

In een proces-verbaal van na de oorlog laat een van de inspecteurs optekenen: „Ik dacht nog: als ik wist dat het joden waren, ging ik er niet naar toe”. „Het lijkt erop alsof deze man zichzelf heeft willen vrijpleiten”, aldus Dekkers, „want een onderduiker heeft na de oorlog verklaard dat de inspecteurs „tierend” op de Joden afkwamen. Die smeken hun om niets bekend te maken en de inspecteurs en de opzichter maken rechtsomkeert. Dekkers: „De onderduikers zijn in paniek, wat moeten ze nu? Ze raadplegen boer Vreeman, die denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. De onderduikers besluiten te blijven, ook omdat het woord ‘politie’ niet is gevallen. Maar ook uit wanhoop natuurlijk: waar moeten ze dán heen?”

De opzichter gaat intussen zijn huisarts om raad te vragen. Die heeft wegens een spoedgeval geen tijd. Dan gaat de opzichter naar een vriend, die bij de politie werkt. Deze man stapt met het verhaal naar zijn chef, die op zijn beurt de korpschef inlicht, een fanatieke NSB’er.

Het kaartenhuis stort dan in een razend tempo in elkaar: op dezelfde dag dat de inspecteurs van Natuurmonumenten de Joden aantreffen, besluiten politie en marechaussee tot een inval in het veen om de groep te arresteren.

Die actie verloopt dramatisch, verklaart een van de onderduikers na de oorlog. De mannen verweren zich met huisraad, vrouwen en kinderen huilen, er heerst doodsangst. Bij een lokaal verhuisbedrijf wordt een vrachtwagen besteld die de onderduikers afvoert naar het Feestgebouw in het dorp. Zes van hen weten te ontsnappen. De andere zeventien worden de volgende dag afgevoerd naar Westerbork en op 8 december naar Auschwitz gedeporteerd, waar dertien van hen drie dagen later worden vergast. Slechts drie van de hele groep onderduikers overleven de oorlog.

De dienstwoning van de opzichter van Natuurmonumenten. Foto Eric Brinkhorst

Monumentje

„Een heel schrijnend verhaal”, noemt Dekkers de arrestatie van de 23 Joden, staand bij het monumentje aan de Korenburgerveenweg dat buurtbewoners in de jaren negentig hebben opgericht ter nagedachtenis aan de onderduikers. „Het is een puur Nederlandse aangelegenheid geweest, er is geen Duitser aan te pas gekomen. Er was geen sprake van verraad, er waren geen zogeheten Jodenjagers in het spel die op geld uit waren. Het is een kettingreactie geweest van paniek, trouw aan het gezag en angst om verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen heeft de zaak afgeschoven op zijn meerdere. Bij mijn weten is deze gang van zaken uniek in de Nederlandse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Als Natuurmonumenten de zaak onder de pet had gehouden, was dit verhaal anders afgelopen.”

Het is de vraag of de opzichter van Natuurmonumenten op de hoogte was van de Joden in het veen. Volgens Dekkers is het „voor 90 procent zeker dat hij ervan wist”. Zo heeft boer Vreeman in 1946 tegenover de politie verklaard dat hij Meijer en Meijler vóór hun onderduik had aangeraden om contact op te nemen met de opzichter. „Dat is geregeld”, was toen hun antwoord. Ook verklaarde Vreeman dat hij de opzichter wel eens met de onderduikers had zien praten.

Na de oorlog volgt er een gerechtelijk onderzoek. Het hoofd van de marechaussee krijgt celstraf, de opzichter van Natuurmonumenten wordt vrijgesproken. Naar de twee inspecteurs die het kamp ontdekten, is nooit onderzoek gedaan.

‘Pijnlijk deel van het verleden’

Van de onderduikplek is tachtig jaar na dato geen enkel spoor meer te vinden. Dekkers heeft Natuurmonumenten onlangs in een brief verzocht om aandacht te geven aan deze geschiedenis. Binnenkort gaat ze in gesprek met de organisatie, die laat weten dit „een pijnlijk deel van het verleden” te vinden. Dekkers: „Als ik een excursie geef, willen mensen altijd graag dichter bij die plek in het veen gaan kijken. Wellicht kan het pad worden gereconstrueerd. En het zou goed zijn als er archeologisch onderzoek zou worden gedaan. Al vinden we maar een kopje of een lepeltje van de onderduikers. Het zou zó mooi zijn als Natuurmonumenten dit na al die jaren zou oppikken.”