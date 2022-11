De ‘internationals’ blijven komen naar de universiteiten, maar de weerstand groeit

Het kabinet moet sneller maatregelen nemen om de instroom van het aantal internationale studenten af te remmen. Daarvoor pleitten zowel regeringspartijen VVD en CDA als oppositiepartijen deze week in het Kamerdebat over de onderwijsbegroting.

„Het is tijd voor een wetsvoorstel”, zei VVD-Kamerlid Hatte van der Woude. Er moet sneller en „stevig” worden ingegrepen, zei Kamerlid Harry van der Molen (CDA).

Alle universiteiten zijn de afgelopen tien jaar Engelstalige opleidingen gaan aanbieden, voor Nederlandse én buitenlandse studenten. Dat levert meer studenten en dus geld op. Het begon in krimpregio’s zoals Limburg en Twente waar buitenlandse aanwas nodig was om te overleven.

De Engelstalige bachelor- en masteropleidingen zijn heel populair, omdat Nederlandse universiteiten relatief goedkoop en goed zijn. Een kwart van alle 340.000 studenten aan de veertien Nederlandse universiteiten komt uit het buitenland.

Sommige steden, zoals Amsterdam en Utrecht, zijn meer in trek bij internationals dan andere. De belangen in de universitaire wereld lopen dus uiteen: Utrecht en Amsterdam, maar ook Groningen, hebben te veel internationale studenten; andere universiteiten willen er juist meer.

Afgelopen zomer spraken de universiteiten met minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) in een ‘bestuursakkoord’ ondermeer af dat ze „zeer terughoudend” studenten zouden werven in het buitenland. Tenzij de universiteit in een krimpregio zit óf studenten zoekt voor een cruciale „tekortsector” op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Veel universiteiten blijken nog steeds actief internationale studenten te werven op beurzen in andere landen. De VU en Radboud waren deze maand op beurzen in onder andere Vietnam. Net als de universiteiten in Twente en Utrecht die begin november op de International Education Fair in Bangalore, India, stonden. Ook gaf de Universiteit Tilburg online open dagen voor buitenlandse bachelor-kandidaten.

Geen harde middelen

Universiteiten hebben zelf geen harde middelen om internationale studenten te weren – ze mogen bijvoorbeeld niet selecteren op nationaliteit. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland liet in september weten dat twintig opleidingen een quotum zouden instellen voor buitenlandse studenten, als dat zou mogen. Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepel, zei: „We vragen al sinds 2018 om wetgeving die het mogelijk maakt een numerus fixus in te voeren bij Engelstalige bachelors, waarbij we de Nederlandstalige variant toegankelijk houden. Mag niet. We willen ook dat opleidingen bijvoorbeeld kunnen zeggen: maximaal vijftig studenten van buiten Europa. Mag ook niet.”

Volgens Kamerleden Van der Woude en Van der Molen moeten universiteiten snel de mogelijkheid krijgen precies deze maatregelen toe te passen. „We willen slimme internationalisering, geen onbeheerste”, aldus Van der Woude.

De internationale groei zet de universiteiten, die de afgelopen twintig jaar de studentenaantallen zagen verdubbelen, onder druk. Het leidt tot bomvolle collegezalen, hoge werkdruk voor docenten én een groot tekort aan studentenkamers.

Daarnaast trekken Nederlandse VWO’ers vaak aan het kortste eind bij bachelorsopleidingen met een beperkt aantal plekken, omdat ze moeten concurreren met VWO’ers uit de hele wereld. Bij psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, bijvoorbeeld, waar een numerus fixus geldt, komt inmiddels tweederde van de bachelorstudenten uit het buitenland.

De UvA, waar het aantal ‘internationals’ in vijf jaar verdrievoudigde, besloot nieuwe wetgeving niet af te wachten. Om de scheefgroei bij psychologie af te remmen, stelt de UvA voor komend studiejaar twee aparte numerus fixussen in – een voor de Nederlandstalige bachelor (260 studenten) en één voor de Engelstalige (340). Dat mag officieel niet: er geldt één numerus fixus voor de hele opleiding, per universiteit, ongeacht de taal. Maar de UvA heeft het argument „Nederlandse taal is nodig voor het klinische werkveld” kunnen gebruiken om meer plekken voor Nederlandse studenten veilig te stellen.

Overigens worden studies als geneeskunde en diergeneeskunde, waar ook een numerus fixus geldt en een Nederlandstalige klinische praktijk is, volledig in het Nederlands gegeven.

Studenten in tenten

CDA’er Harry van der Molen pleit voor gereguleerde instroom: kleiner en gerichter. Er is, zei hij, geen behoefte aan nog meer „Duitse studenten die in Nederland in het Engels psychologie komen studeren”. Het CDA stelde maatregelen voor als een stop op volledig Engelstalige bachelors en de mogelijkheid voor een numerus fixus op Engelstalige masters.

Ook wil het CDA dat universiteiten en hogescholen zelf verantwoordelijk worden voor de huisvesting van internationale studenten. „Dat voorkomt dat studenten in tenten of bij personeel moeten worden ondergebracht en zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen niet te veel hooi op hun vork nemen.”

Beter Onderwijs Nederland, dat ijvert voor degelijk onderwijs, pleit al langer voor vermindering van het aantal internationale studenten. Bestuurslid Felix Huygen is blij dat de Tweede Kamer kritischer wordt. „Studenten kunnen hun bachelors veruit het beste in het Nederlands volgen. En buitenlanders die Nederlands willen leren, zijn dan ook welkom. In het verleden, toen er veel minder Engelstalige bachelorsstudies waren, gebeurde dat ook.”

In een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer zegt minister Dijkgraaf dat hij begin volgend jaar met voorstellen komt „om te sturen op de instroom van internationale studenten”. Het gaat dan om „de onderwijstaal, en de mogelijkheden voor een numerus fixus op anderstalige trajecten of opleidingen. Daarbij is en blijft de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor de Nederlandse studenten een belangrijk uitgangspunt.”