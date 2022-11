‘De gemeente Amsterdam kan heel kil en onprettig zijn’

Toen hij een klein jongetje was, vertelt Munish Ramlal, wilde hij geen brandweerman of profvoetballer worden. Nee, hij had een heel andere droom voor als hij later groot was: hindoe-priester. „Ik bad en luisterde naar religieuze muziek. Ik was veganist en er werd thuis apart voor me gekookt.”

Vele jaren en professionele omwegen verder is hij nu „toch een soort priester geworden”, zegt Ramlal. Iedereen kan bij hem terecht. Hij luistert. En onderzoekt wat het betekent om „het goede te doen”.

Foto Roger Cremers

Sinds ruim een jaar is Ramlal (40) ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam, de onafhankelijke functionaris die erop toeziet dat Amsterdam en de omliggende gemeenten fatsoenlijk omgaan met hun bewoners. Hij is zich bewust van zijn „atypische profiel”, zegt Ramlal. „Meestal zijn ombudsmannen oudere personen, die aan het einde van hun carrière zitten. Ik ben de jongste ombudsman ooit. Ik draag sneakers en heb halflang haar. En ik heb een migratieachtergrond.”

Die migratieachtergrond – dat is geen toeval. Toen Ramlals voorganger Arre Zuurmond vorig jaar vervroegd met pensioen ging, deed hij dat expliciet om plaats te maken voor „niet wéér een witte, grijze man”. Die missie is geslaagd: zijn opvolger is de zoon van hindostaanse Surinamers die in 1975 naar Nederland kwamen.

Hoe belangrijk is het dat de ombudsman iemand van kleur is?

„Het dóét er wel toe. Ik krijg heel veel positieve reacties van mensen met een migratieafkomst, die zeggen: ik voel herkenning in jou. En vanwege mijn achtergrond vallen mij soms extra dingen op.”

Heeft u een voorbeeld?

„Sommige moslims die bij de gemeente Amsterdam werken, hebben het idee dat ze op hun tenen moeten lopen. Dat is een vorm van uitsluiting. Door wie ik ben en hoe ik ben opgegroeid, kan ik me daarin inleven.”

Munish Ramlal groeide op in Spijkenisse („het Purmerend van Rotterdam”). In zijn jeugd had hij veel te maken met discriminatie, zegt hij. „Wij waren de enige mensen van kleur in onze wijk. Mensen riepen ‘hé, zwarte!’ tegen ons en spuugden op de grond. Mijn broer werd daar altijd heel boos van, die sloeg mensen in elkaar. Ik had een andere manier om ermee om te gaan: keihard leren. Ik wilde iedereen laten zien dat ik het wél kon.”

Ramlal studeerde en werkte inderdaad een indrukwekkend cv bij elkaar. Hij doorliep het gymnasium, studeerde rechten, schreef een proefschrift, werkte voor de Nationale Ombudsman en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Toch bleef hij altijd geconfronteerd worden met zijn afkomst, zegt hij. Zoals die keer dat hij, kersvers meester in de rechten, solliciteerde bij een advocatenfirma. „Die zeiden: ‘We twijfelen aan uw Nederlands, dus we nemen u niet aan’. Ik heb ze later mijn proefschrift opgestuurd.”

En onlangs nog, toen hij als ombudsman samen met een collega op bezoek ging bij een gemeente in de metropoolregio. „Die collega is van Marokkaanse komaf. Bij de balie werden we verwelkomd met de vraag of wij de warmtepompmonteurs waren.”

Uw voorganger zei bij zijn vertrek dat de gemeente Amsterdam „kil en hard” kon zijn tegen zijn inwoners. Is dat na ruim een jaar ook uw beleving?

„De gemeente is erg gericht op de regels en ziet de mensen niet. Dat kan heel kil en onprettig zijn. Neem het voorbeeld van een hoogleraar die in de binnenstad woont en enorme last heeft van al het afval voor zijn deur. Hij moet iedere dag door het vuil naar zijn werk. Hij doet een melding bij de gemeente. Maar de persoon met wie hij praat, lacht hem gewoon uit. En de uitvoerder die het vuil ophaalt, zegt tegen hem: daar gaan we niet over, u moet zich er niet mee bemoeien. Met zo’n zelfgenoegzame opstelling weet de gemeente mensen tegen zich in het harnas te jagen – terwijl dat niet nodig is.”

In zijn eerste jaar als ombudsman liet Munish Ramlal stevig van zich horen. Hij lanceerde de ‘ombulance’, een auto waarmee hij de buurten in gaat om ‘eerste hulp bij bureaucratisch’ leed te verlenen. Hij nam het op voor boze marktkooplui op het vernieuwde Waterlooplein, die volgens hem „niet in goede handen” zijn bij het stadsbestuur en de ambtelijke organisatie. En hij luidde de noodklok over de klachtenafhandeling bij de gemeente Amsterdam, die zich volgens hem „op een dieptepunt” bevindt.

„Ik heb hier medewerkers op het bureau die zeggen: zó erg heb ik het nog nooit meegemaakt. Vooral in het sociale domein, met uitkeringen en de bijstand. In deze tijden van recessie en schulden zouden de systemen die je helpen om klachten snel af te handelen, van Champions League-niveau moeten zijn. Maar ze zijn belabberd.”

„Wat mis gaat, moet je meteen aanpakken. Nu zegt de gemeente Amsterdam vaak: we zien zelf ook dat het niet goed gaat, we zijn ermee bezig, maar het gaat nog jaren duren. Ondertussen heeft de bewoner het idee: er gebeurt helemaal niets. Een klacht indienen heeft geen zin, want die mensen luisteren toch niet.”

Wat zeggen ambtenaren als u ze confronteert met wat er misgaat?

„Dat vinden ze vervelend. Je ziet het niet goed, zeggen ze dan, wij hebben een ander beeld. En: de meeste dingen gaan juist wél goed. Dat vind ik de verkeerde reactie. Ze zeggen niet: gôh, dat beeld herkennen we niet, vertel eens!

„Er is een verschil in opstelling tussen Amsterdam en de andere gemeenten in de metropoolregio. Daar krijg ik te horen: kun je er meer over vertellen? Over welke bewoners heb je het? We willen graag met ze in gesprek. Die open blik mis ik in Amsterdam.”

Waar komt dat verschil vandaan?

„Het komt door onveiligheid. Er is in Amsterdam geen sfeer waarin besproken kan worden waar het misgaat. De mensen in de uitvoering, bijvoorbeeld de buurtteams, zien heel goed waar het schuurt tussen de papieren werkelijkheid en de realiteit. Het knaagt aan hen. Maar hun stem heeft nog geen plek. Ambtenaren zouden meer het gesprek moeten voeren over of ze het goede doen, in plaats van of ze hun taken volgens de regels uitvoeren.”

Ik kan me ook voorstellen dat een ambtenaar zegt: hallo, ik heb iedere dag een enorme bak werk te doen, ik heb helemaal geen tijd voor een gesprek over ‘het goede doen’.

Stilte. „Stel dat iemand dat zegt, dan zou ik hem uitnodigen om ergens anders te gaan werken. Als je voor de gemeente werkt, is jouw primaire baas niet je leidinggevende of de wethouder, maar de inwoner van Amsterdam. Je hebt een gedragscode ondertekend waarin staat dat je de gerechtigheid dient, dat je je inzet voor het welzijn van alle burgers van Amsterdam. Daar gaat dit over.”

Foto Roger Cremers

Ramlal vertelt over een jonge Egyptische vrouw die hij onlangs aan z’n bureau had. Een gevluchte studente. Ze had een verblijfsstatus gekregen maar sliep op straat omdat ze in Amsterdam in een bureaucratische fuik was beland. „Ze werd van het ene loket naar het andere gestuurd. De brieven waren allemaal in het Nederlands. Op een gegeven moment zei een ambtenaar tegen haar: ‘We don’t care what your story is, we’re only interested in the documents’. Uiteindelijk heeft ze meer dan een half jaar op straat geslapen.

„Ze was in tranen, hier aan mijn bureau. Ik heb zelf ook gehuild. Hoe kan het nou dat niemand haar haar verhaal heeft laten doen? Als ze twee of drie extra vragen hadden gesteld, waren ze erachter gekomen dat ze doorverwezen had moeten worden naar de opvang voor statushouders, waar ze behuizing en zorg had gekregen.

„Ik heb nog dezelfde dag gebeld met de gemeente, met de vraag: hoe kan dit bestaan? Gelukkig is ze toen meteen opgevangen en heeft de gemeente gezegd: dit is op alle manieren fout gegaan. Maar het had nooit zo ver moeten komen.”

Voor het komende jaar heeft u dakloosheid hoog op de agenda gezet. Wat is daar mis aan het gaan?

„Er slapen op dit moment te veel mensen op straat in Amsterdam. Er zijn zelfs mensen die gewoon werken en ’s nachts in een auto slapen. Dat gaat echt om een paar duizend mensen, het is verborgen leed. De buurtteams zien dit en maken zich er ernstig zorgen over. Maar de gemeente zegt: er is woningnood, dus geen enkele ruimte voor opvang. Dat gaat er bij mij niet in.”

Het stadsbestuur zegt altijd: in Amsterdam slaapt niemand op straat.

„De praktijk is anders. De verhalen die ik hoor, zijn echt heel heftig. Ik heb hier een ouder stel gehad uit Zuidoost, dat uit hun woning was gezet. Ze hadden een huurachterstand omdat ze ernstig ziek zijn en niet kunnen werken. Die mensen schaamden zich, sliepen al meer dan drie maanden in hun auto. Niemand die dat wist. Het was ook nog een hindostaans echtpaar, dat raakte me extra omdat ze me aan mijn ouders deden denken.”

Munish Ramlal deelt met zijn team flyers uit in de omgeving van de Noordermarkt.

U woont in Rotterdam. Kun je ombudsman zijn van een stad waarin je niet woont?

„Ik denk juist éxtra goed. Ik ben in Amsterdam relatief blanco binnengekomen. Ik kan fris kijken en ben onafhankelijk. Ben geen vriendjes met raadsleden of ambtenaren.”

Als je ergens woont, je boodschappen doet, naar het café gaat – dan voel en zie je wat er speelt.

„Ik slaap elke dinsdag en woensdag in Amsterdam.” Grinnikend: „Ik huur een soort studentenkamer op de Westelijke Eilanden, waar mijn vrouw niet wil komen. Op die dagen werk ik tot twaalf uur ’s nachts en dan fiets ik daarheen.”

Wilt u in Amsterdam wonen?

„Wonen in Amsterdam lijkt me heel gaaf. Ik ben ook aan het kijken, maar het is echt heel duur. De makelaar zei tegen me: ombudsman of niet, onder de miljoen heeft dit gesprek niet zoveel zin.”

Het stereotiepe beeld: Rotterdam is van ‘niet lullen maar poetsen’, in Amsterdam wordt vooral veel gepraat. Herkent u dat als Rotterdammer in Amsterdam?

„Ik merk wel dat er in Amsterdam altijd wordt gezegd: we zijn bezig met een plan. Die brief van mij over de klachtenbehandeling die op een dieptepunt staat, was van begin dit jaar. We zijn nu aan het einde van het jaar, en eigenlijk is er nog nauwelijks iets gebeurd waar bewoners iets van merken. Dat wijst op veel vergaderen en weinig doen.

„De grootstedelijke problematiek in Rotterdam en Amsterdam is dezelfde: armoede, schulden, mensen die de overheid nodig hebben. Het verschil is dat er in Rotterdam meer een open vizier is. Daar zegt de gemeente: we gaan het gewoon doen, we gaan experimenteren. In Amsterdam zijn er altijd veel mooie woorden en veel plannen, maar uiteindelijk zie ik het niet gebeuren. Dus het stereotiepe beeld blijkt toch wel waar te zijn, ja.”

Foto Roger Cremers

Ramlal pakt zijn telefoon en laat een foto zien van zichzelf bij zijn promotie, tien jaar geleden: een onberispelijke jongeman, in pak, met een zijscheiding. Dat hij er tegenwoordig „losser” uitziet, zegt Ramlal, heeft te maken met ouder worden, en ook met zijn vrouw, schrijfster Shantie Singh, die hem leerde om „meer te worden wie ik zelf ben”.

Maar het komt ook omdat hij minder bezig is zijn ouders trots te maken. „Ze kwamen vanuit een moeilijke situatie in Suriname naar Nederland. Emigreren was een ongewisse onderneming. Daarom heb ik altijd van ze meegekregen: doe je best, pak je kansen, bereik iets in het leven. Gaandeweg heb ik dat meer losgelaten. Ik hoef me niet meer tegenover iedereen te bewijzen.”

Ik hoorde dat u ook in opleiding bent tot techno-dj. Hoe zit dat?

„Ja, ik ben geraakt door die muziek toen ik op vakantie was op Ibiza. Ik dacht: dat wil ik ook kunnen draaien. Toen ben ik les gaan nemen. Vroeger was ik een brave hindostaanse jongen, die bad en naar religieuze muziek luisterde. Nu houd ik van techno.

„Binnenkort ga ik draaien voor daklozen, bij de Regenboog Groep. Iedereen gaat naar festivals om de stress te vergeten en elkaar te knuffelen. Mensen die dakloos zijn, hebben voortdurend stress – maar niet die uitlaatklep. Dus ik dacht: kan ik mijn hobby daar niet voor inzetten? En niet onbelangrijk: dan weten de daklozen meteen dat er een ombudsman is in Amsterdam.”

Heeft u al een dj-naam?

„Nee! Suggesties zijn welkom.”