Chinese autoriteiten melden recordhoeveelheid coronabesmettingen

De afgelopen 24 uur is het aantal coronagevallen in China met 31.444 toegenomen. Dat maakte het Nationale Gezondheidscomité donderdag bekend, melden verschillende internationale persbureaus. Het is het hoogste aantal dagelijkse besmettingen in China sinds het begin van de coronapandemie. Ook zijn er deze week voor het eerst sinds mei mensen overleden aan het coronavirus, waarmee het dodental stijgt tot 5.232.

Terwijl andere landen de coronamaatregelen steeds meer loslaten, trekt China de teugels juist strakker aan. Het land houdt vast aan een streng ‘zero-covidbeleid’, waarbij het virus volledig uitgebannen moet worden door iedere coronabesmetting te isoleren. In het hele land zijn steden in lockdown. Op verschillende plekken, bijvoorbeeld in de zuidelijke stad Guangzhou, zijn grote uitbraken van het virus. Ook is de grens nog grotendeels dicht. Toch slaagt de Chinese regering er niet in om de uitbraak in te dammen.

Nieuwe maatregelen

Ook in de oostelijke stad Zhengzhou zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. De inwoners van acht districten, met 6,6 miljoen inwoners, moeten vanaf vrijdag vijf dagen thuisblijven en worden massaal getest. Zhengzhou kwam deze week in het nieuws omdat medewerkers van de grootste iPhone-fabriek ter wereld, in eigendom van het Taiwanese Foxconn, in opstand kwamen tegen het strenge coronabeleid. Zij zaten vanwege een coronauitbraak al sinds half oktober in lockdown op het fabrieksterrein. Ook waren de werknemers boos vanwege onbetaalde lonen. Tijdens het protest raakten zij slaags met bewakers, die met hulp van de politie hard ingrepen.

Foxconn heeft excuses aangeboden voor een „technische fout” binnen het loonbetalingssysteem. Ook belooft het elektronicaconcern een bonus van 10.000 yuan (zo’n 1.300 euro) voor werknemers die willen vertrekken. Het geld is bedoeld om hun reis naar huis, vaak ver buiten Zhengzhou, mogelijk te maken.

