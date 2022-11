Brand in Brabantse asielopvang, ‘vermoedelijk aangestoken’

In een gebouw in het Brabantse Someren, waar vanaf aanstaande maandag 450 asielzoekers zouden worden opgevangen, is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De politie gaat uit van brandstichting, bevestigt een woordvoerder aan NRC na berichtgeving van regionale media. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de brand.

De gemeente Someren maakte een aantal weken geleden bekend maximaal 450 vluchtelingen onder te brengen in een kampeerboerderij. De mensen zouden maandag aankomen en twee maanden daar verblijven. „Op deze manier bieden we ze rust na een periode van kortdurende verblijven van drie weken in de regio”, aldus de gemeente.

Gezinnen en alleenstaanden

De groep asielzoekers zou bestaan uit zowel gezinnen als alleenstaanden van ongeveer zestien verschillende nationaliteiten. Het is nog niet bekend of deze mensen maandag elders in Someren worden opgevangen. De gemeente is voor NRC nog niet te bereiken, omdat er donderdagochtend een spoedoverleg plaatsvindt over de situatie.

Op het moment van de brand waren er geen mensen aanwezig in het pand. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Wel is het gebouw flink beschadigd, vooral in de slaapvertrekken beneden, meldt Omroep Brabant. De rest van het gebouw heeft rookschade opgelopen.