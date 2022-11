Anwar Ibrahim benoemd tot nieuwe premier van Maleisië

Oppositieleider Anwar Ibrahim is benoemd tot premier van Maleisië. Dat heeft de koning bekendgemaakt na een speciaal overleg, meldt de Singaporese krant The Straits Times. De benoeming maakt een einde aan de politieke onzekerheid waarin het land verkeerde sinds de verkiezingen van afgelopen zaterdag. Het is voor het eerst dat geen enkele beoogde coalitie een meerderheid behaalde bij de Maleisische verkiezingen.

Eerder claimden de twee rivaliserende premierskandidaten van Maleisië, Anwar Ibrahim en oud-premier Muhyiddin Yassin, de verkiezingen te hebben gewonnen. Maar beiden haalden niet de benodigde 112 zetels: de progressieve coalitie van Anwar behaalde 92 zetels, de conservatieve coalitie van Muhyiddin 73. Samenwerken was voor de coalities geen optie. Een andere partij, de nationalistische United Malays National Organization (UMNO), die van 1957 tot 2018 de grootste regeringspartij is geweest, gaf uiteindelijk de doorslag. Nadat de UMNO, met dertig zetels, zich in eerste instantie weigerde bij een van de coalities aan te sluiten, maakte de partij donderdag bekend Ibrahim te steunen.

De 75-jarige Anwar heeft de afgelopen decennia al meerdere pogingen gedaan om premier te worden. Een aantal keer kwam hij dichtbij, zoals in de jaren negentig toen hij vicepremier was. Daarna werd hij twee keer veroordeeld voor sodomie - volgens Ibrahim politiek gemotiveerde aanklachten - tot hij in 2018 een pardon van de koning kreeg. Donderdagmiddag om 17.00 uur lokale tijd (10.00 uur Nederlandse tijd) wordt Anwar officieel beëdigd, als tiende premier van Maleisië.

