Sommige bordspelletjes kun je júíst goed in je eentje spelen

Jelle de Boer (38) uit Amersfoort is sinds acht jaar behoorlijk verslaafd aan bordspellen. Tachtig heeft hij er, bijna elke avond speelt hij er een en hij maakt er ook uitlegvideo’s over voor zijn YouTube-kanaal ‘Spelle Jelle’. „Voor mij geeft spelen een kampvuurgevoel. Het is iets fysieks, je zit er met zijn allen omheen en maakt contact, zonder telefoons en de online wereld.”

Spellen zijn populair. Om te spelen én te geven. Lees hier meer tips voor de feestdagen.

Maar sinds een jaar of twee is daar iets nieuws bijgekomen: het solobordspel. „Eerst dacht ik: wat raar. Het klinkt tegenstrijdig, een bordspel is juist bedoeld voor verbinding. Maar toen ik er eentje probeerde, was ik om.”

Er zijn pakweg drie varianten, vertelt hij. Bij de eerste gaat het om het verbeteren van je topscore. Dan heb je variaties waarbij je vooraf gestelde doelen en uitkomsten probeert te bereiken. Tot slot heb je spellen waarbij je een ‘tegenstander’ moet verslaan.

De laatste jaren verschijnen wereldwijd steeds meer solobordspellen, of solovarianten van gezelschapsspellen. Exacte cijfers zijn er niet, maar wie afgaat op spelletjesfora en vlogs, ziet dat solo spelen vooral sinds de pandemie – en bijbehorende isolatie – in de lift zit. De trend past ook bij de toename van eenpersoonshuishoudens; dat zijn er momenteel drie miljoen, volgens cijfers van het CBS, het tienvoudige van deze groep in 1947. De Boer: „Het begon klein: spelletjesfanaten begonnen op fora zelf regels te bedenken bij bestaande spellen. Sinds een jaar of twee, drie bieden steeds meer gezelschapsspellen een solo-optie én verschijnen de eenpersoonsspellen.”

Het liefste speelt De Boer na een drukke dag, aan de keukentafel, als de kinderen naar bed zijn. „Dan kán ik ervoor kiezen om Netflix aan te zetten. Dat is de makkelijke optie. Maar in mijn hoofd zet ik dan een knop om. Ik zet een muziekje aan, sfeerlicht en koffie erbij, weg van het digitale. Ik zet mijn hersenen aan het werk en ben daarna voor mijn gevoel de hele avond op avontuur geweest.”

Spellen voor in je eentje





It’s a Wonderful World

In een sciencefictionachtige wereld bouw je aan een grondstoffenimperium.

Geronimo Games, 1-5 spelers, € 40





Ark Nova

In dit strategische spel ontwerp je een moderne dierentuin. Het doel: zo succesvol mogelijk worden.

White Goblin Games, 1-4 spelers, € 74,95





Aeon’s End

De overlevenden van een invasie hebben hun toevlucht gezocht in de ondergrondse stad Gravehold. Met spreuken verdedigen ze zich tegen monsters.

Indie Board Games, 1-4 spelers, € 51,95





Architecten van het Westelijk Koninkrijk

Als architect in het jaar 850 probeer je indruk te maken op de koning door te bouwen in veroverd gebied.

White Goblin Games, 1-5 spelers, € 47,95





Rush Hour

In deze klassieker uit 1997 is het file. Aan jou de taak om op een strategische manier jouw auto eruit te laten ontsnappen.

Thinkfun Games, 1 speler, € 22,49





Odin

Als viking ga je jagen, handelen of plunderen: je probeert nieuw land te verzamelen, voedsel te krijgen, schatten en buit binnen te halen.

White Goblin Games, 1-4 spelers, € 56,84





Terraforming Mars

In het jaar 2400 proberen megabedrijven Mars bewoonbaar te maken. Als bedrijf moet je zien te winnen van de concurrentie.

Intrafin Games, 1-5 spelers, € 54,99





Arkham Horror: The Card Game

Dit griezelige kaartspel speelt zich af in een gotisch Amerikaans stadje. In een horror- wereld ontrafel je mysteries en samenzweringen.

Fantasy Flight Games, 1-4 spelers, € 54,90





Klus Geklaard

In dit puzzelspel probeer je binnen zeven rondes je kaarten te sorteren, en houden snoepjes en koffie je wakker.

999Games, 1 speler, € 14,95





Sleeping Gods

Als kapitein van een verdwaald stoomschip in 1929 moet je zien te overleven op exotische eilanden.

Keep Exploring Games, 1-4 spelers, € 74,95





Cartographers

Als cartograaf krijg je van koningin Gimnax de taak om een noordelijk grensgebied in kaart te brengen.

Thunderbirds Games, € 33,52





Under Falling Skies

Ruimteschepen met aliens proberen de aarde te veroveren. Het is aan jou om je stad te verdedigen.

€39,95





Hadrian’s Wall

In dit spel kruip je in de huid van een Romeinse generaal en bouw je een kasteel met verdedigingsmuren.

Renegade Game Studios, 1-6 spelers, € 64,75





The 7th Continent

Je bent een ontdekkingsreiziger aan het begin van de twintigste eeuw en stuit op een nieuw continent. Jij moet de vloek die erop rust opheffen.

Serious Poulp, 1-4 spelers, € 69





Vrijdag

Je bent als enige op een eiland, je rust wordt verstoord door een schipbreukeling. Je leert hem de vaardigheden om te overleven én te vertrekken.

999 Games, 1 speler, € 13,90





Marvel Champions: The Card Game

In dit kaartspel kruip je in de huid van een van de Marvel-superhelden en strijd je tegen gemene schurken.

Fantasy Flight Games, 1-4 spelers, € 67,35





Underwater Cities

Door overbevolking is de aarde onleefbaar geworden. De oplossing: onderwatersteden.

Delicous Games, 1-4 spelers, € 43,95





Voor de poorten van Loyang

In dit spel probeer je zoveel mogelijk geld te verdienen met het telen van groente en fruit.

999 Games, 1-4 spelers, € 55,95