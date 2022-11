23,5 jaar cel in hoger beroep voor huurmoord op Iraniër Ali Motamed

Twee mannen zijn donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar en 6 maanden voor de moord op de 56-jarige Ali Motamed. De in Iran geboren elektricien werd op 15 december 2015 voor zijn huis in Almere doodgeschoten. Volgens het gerechtshof van Arnhem en Leeuwarden gaat het om „een kille huurmoord”. Vanwege de veiligheidsrisico’s vond de uitspraak plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De daders zijn de 33-jarige Anouar B. en de 40-jarige Moreo M., die allebei al eerder met justitie in aanraking kwamen, onder andere vanwege een overval, wapenbezit en het medeplegen van doodslag. Volgens het hof blijkt uit de berichten op gekraakte PGP-telefoons dat de mannen de huurmoord voorbereidden en uitvoerden - terwijl zij in vrijheid waren van eerdere gevangenisstraffen, van respectievelijk zes en tien jaar. Omdat de mannen weigerden een verklaring te geven, is niet duidelijk geworden waarom ze de moord hebben uitgevoerd.

Excessief geweld

Het hof wil deze vorm van „excessief geweld” streng bestraffen en de samenleving „langdurig beschermen tegen de verdachten.” Daarom wordt naast de gevangenisstraf van 23,5 jaar ook de voorwaardelijke en vervroegde invrijheidstelling van de eerdere straffen van de daders geschrapt. Dat betekent dat B. 661 dagen extra in de gevangenis moet blijven, voor M. gaat het om 957 dagen.

In 2019 werden zij door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 20 en 25 jaar cel. Volgens de rechtbank bezitten de twee mannen geen enkel normbesef en handelden zij gewetenloos. „Er is sprake van berekenend en koelbloedig elimineren van een medemens.” Ze werden veroordeeld op basis van informatie uit de PGP-telefoons van de verdachten en afgeluisterde gesprekken. B. en M. hebben altijd ontkend en gingen tegen de uitspraak in beroep.

Hun opdrachtgever, Naoufal F., werd in hetzelfde jaar veroordeeld tot levenslang. Ook moet hij de vrouw en zoon van Motamed een schadevergoeding van 300.000 euro betalen. F. ging ook in hoger beroep, zijn beroepszaak dient later.

Valse naam

Ali Motamed is niet zomaar een Iraanse vluchteling die begin jaren negentig in Nederland asiel heeft gekregen, zo blijkt uit een reconstructie van Het Parool uit 2018. Ali Motamed is de valse naam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Hij is ex-lid van de Mujahedeen-Khalq, een oppositiegroep die door Iran verantwoordelijk wordt gehouden voor een bomaanslag op het hoofdkantoor van de Islamitische Republikeinse partij in 1981. Daarbij vielen 73 doden, onder wie kopstukken van het Iraanse regime. Motamed werd daarvoor in Iran ter dood veroordeeld.

Volgens zijn vrouw zit de Iraanse geheime dienst achter de moordaanslag op Motamed. Hij zou de jaren voor de liquidatie doodsangsten hebben uitgestaan. De AIVD heeft ook „sterke aanwijzingen” dat Iran bij deze liquidatie betrokken is. Daarom kondigde de Nederlandse regering begin 2019 sancties aan tegen Iran. Wat die aanwijzingen zijn, kan de AIVD vanwege de staatsveiligheid niet bekendmaken. De mogelijke betrokkenheid van de Iraanse geheime dienst speelde dan ook geen rol in de zaak.

