Wie krijgt er in 2023 extra pensioen bij? De verschillen zijn groot

Bij gepensioneerde bouwvakkers kan deze week de vlag uit. Zij krijgen vanaf 1 januari iets meer dan 14,5 procent extra pensioen op hun bankrekening gestort. Een recordindexatie. De gepensioneerde werknemers uit de zwembadsector zullen er met jaloezie naar kijken. Hun Pensioenfonds Recreatie liet deze maand weten geen enkele ruimte voor verhoging te zien. Met de hoge inflatie van nu betekent dat in 2023 een forse achteruitgang in inkomen. „Wij vinden het niet verantwoord”, schrijft het bestuur op de website. De dekkingsgraad is niet riant en het bestuur wil een extra buffer aanhouden zodat het de pensioenen niet direct hoeft te verlagen als het tegenzit.

Veel pensioenfondsen maken deze maand bekend of en zo ja, hoe veel de pensioenen in 2023 kunnen stijgen. Dat geldt voor de lopende uitkeringen, maar ook voor de aanspraken die werknemers hebben op toekomstig pensioen. De verschillen zijn soms heel groot. Het pensioenfonds BpfBouw (785.000 deelnemers) gaat aan kop, gevolgd door PNO Media (voor de creatieve en digitale sector), met een aangekondigde verhoging van 13,58 procent. Grote pensioenfondsen, zoals metaalpensioenfonds PMT, en Pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn gematigder en verhogen de pensioenen per 1 januari met respectievelijk 4,2 en 6 procent. Het grootste pensioenfonds ABP (overheid en onderwijs) maakt donderdag zijn verhoging bekend.

Dát veel Nederlanders hun huidig of toekomstig pensioen zien stijgen, was tot dit jaar vrijwel ongekend. Pas in de zomer van 2022 kreeg een aantal pensioenfondsen tot hun blijdschap ruimte voor een verhoging. Door de oplopende rente kwamen ze er financieel beter voor te staan en bovendien kwam er een (tijdelijke) versoepeling van de regels, waardoor ze iets minder grote reserves hoeven aan te houden. In de zomer kozen de pensioenbestuurders veelal voor dezelfde lijn en ging het om maximaal 1 tot 3 procent erbij. Nu zijn de onderlinge verschillen veel groter.

Positief vastgoed

De enorme inflatie zorgt ervoor dat mensen met een pensioenuitkering iedere maand minder met hun geld kunnen doen. Hoe beter het pensioenfonds ervoor staat, hoe meer mogelijkheden er zijn om te zorgen dat het huishoudbudget van mensen op orde blijft. Dat geldt zeker voor het pensioenfonds voor de bouwnijverheid, dat een dekkingsgraad heeft van rond 140 procent, ruim boven het gemiddelde in de pensioenwereld. „Ongekend hoog”, zegt ook David van As, directeur van het pensioenfonds, al voegt hij er direct aan toe dat het bouwpensioenfonds ook in voorgaande jaren al heel goed presteerde. Maar natuurlijk dragen de positieve ontwikkelingen in het vastgoed, waar het fonds op verschillende manieren in belegt, hier extra aan bij.

Niet iedere bouwvakker profiteert van de ongekend hoge pensioenindexatie. Nu draait de bouw op volle toeren, maar na de kredietcrisis van 2008 stortte de bouw volledig in en werden veel werknemers ontslagen. Dat had ook gevolgen voor het aantal werkende deelnemers in het pensioenfonds. Inmiddels is die groep premiebetalers weer toegenomen, zegt Van As. „Maar je ziet ook dat juist nu in de bouw veel mensen werken als zzp’er, omdat ze op die manier meer geld kunnen verdienen. Die vinden het nu veel te duur om voor een pensioen te betalen. Pas later komen ze erachter dat ze dan ook echt geen pensioen hebben. De politiek vraagt hier terecht aandacht voor.”