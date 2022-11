Voor mijn werk begeleid ik oudere mensen met het syndroom van Down. We hadden met ons vieren veel plezier in een spel toen er onbekenden binnenkwamen in de huiskamer. Ze vroegen in de lucht, zonder iemand aan te kijken: „Is hier ook iemand van de leiding in de buurt?” Terwijl ik om me heen keek of er iemand van de leiding in de buurt was, realiseerde ik me dat ík iemand van de leiding was. Enkele seconden te laat veerde ik op en vroeg geïnteresseerd waarmee ik hen kon helpen. De onbekenden keken me verrast aan.

