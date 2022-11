Vroeger liep in mijn geboortestad Apeldoorn een dakloze man rond die iedereen kende als Kratten Harry. Hij leefde, zo goed als dat lukte, van ingeleverde statiegeldkratten, handig uit de supermarkt geroofd en er daarna weer ingeleverd. Niemand die zijn achternaam gebruikte, ik betwijfel of iemand die überhaupt wist. Hij was gewoon Kratten Harry, de knuffeldakloze van Apeldoorn, zijn bijnaam beroemder dan zijn echte.

Ik dacht eraan toen ik bij het AD woensdag las dat Harry de Tietenman – laten we hem voor het gemak de knuffelsupporter van Oranje noemen – eigenlijk Harry Goudsblom heet. Hij was naar Qatar gekomen om, zoals hij dat op andere toernooien ook deed, het Nederlands elftal toe te juichen met neptieten onder zijn shirt. Harry heeft meer met tieten dan ik ooit heb gehad, maar ik heb dan weer wat meer met mensenrechten.

Maar Harry had, zo vertelde hij tegen het AD, na de wedstrijd tegen Senegal naast zijn OneLove-regenboogband ook zijn tieten af moeten doen van agenten, een tafereel zo grappig in mijn hoofd, dat ik er bijna al mijn principes voor opzij had geschoven om het live te hebben kunnen meemaken.

Ze hadden hem daar zelf uitgenodigd. Harry de Tietenman was volgens Qatar dusdanig beeldbepalend, dat ze hem net als tientallen andere Oranjesupporters, gratis naar het WK haalden om daar in woord en daad het imago van het land op te vijzelen. Een aanbod waar hij zo gretig op inging als je zou verwachten van een man van middelbare leeftijd met een feestwinkelpruik en neptieten die net onder zijn kin zitten. In Trouw had hij zich eerder tegen de kritiek verweerd. „Wij gaan voor het voetbal, niet voor de randzaken.” Aldus deze wandelende randzaak.

Nou weet ik niet waarom Qatar zijn imago in handen legt van diehard Oranjesupporters, mensen die je toch het liefst zo min mogelijk in contact laat komen met andere mensen. Al vind ik die geweldige misrekening wel zo vermakelijk dat ik me afvraag waarom Kleintje Pils niet is gevraagd – om daar vervolgens door de Qatarese autoriteiten verzocht te worden om op te treden als Klein Flesje Water. Maar dan nodig je iemand uit die alleen maar bekend is vanwege die grote neptieten, om ze vervolgens af te pakken.

Ik las ook dat hem en de anderen de beloofde dagvergoeding al was afgepakt na ‘negatieve berichtgeving’ en dat hij al zeker 6.000 euro had betaald voor zijn trip. Maar nu had hij dus ook nog eens een heuse identiteitscrisis. Hij had de KNVB ingeschakeld, want hij wilde weten „of ik vrijdag bij de volgende wedstrijd gewoon weer mijzelf kan zijn, zeg maar”.

Straks zit Harry daar tegen Ecuador, tietloos. Is Harry de Tietenman opeens gewoon Harry Goudsblom, garagehouder uit Alkmaar, zo bijzonder als elke andere Oranjegek.

Frank Huiskamp vervangt deze week Ellen Deckwitz.