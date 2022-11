Star Wars-serie ‘Andor’ is zeer geslaagd als dystopische politieke thriller

Scifi-serie Star Wars: Andor, seizoen 1. Van: Tony Gilroy. Met: Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Fiona Shaw. Disney+, 12 afleveringen. ●●●●●

Stelen van het machtige, multi-planetaire Keizerrijk is simpel, zegt scharrelaar en inbreker Cassian Andor: „Je loopt gewoon naar binnen, alsof je er thuishoort. Ze zijn zo volgevreten en zelfvoldaan, dat ze het zich niet kunnen voorstellen: dat iemand zoals ik hun huis binnengaat, over hun vloeren loopt, in hun eten spuugt en hun spullen meeneemt.”

Hij heeft het tegen de mysterieuze Luthen (Stellan Skarsgård), die hem probeert te rekruteren voor het Verzet. Cassian Andor (Diego Luna) is een nihilistische dief, en daardoor compleet ongevoelig voor de intimidatie van het fascistische Keizerrijk. Een perfecte rebel dus, alleen nog zonder idealen.

De verwachtingen voor de Star Wars-serie Andor op Disney+ konden vooraf haast niet lager zijn: de serie is een prequel van een prequel (Rogue One uit 2016, over de ontwikkelingen vóór de allereerste Star Wars uit 1977), over een bovendien weinig populair personage. Het is ook al de derde Star Wars-serie van dit jaar, na het zeer rommelige en overbodige The Book of Boba Fett en het beter geslaagde Obi-Wan Kenobi.

Die eerdere series kleefden aan elkaar van nostalgie en de bekende personages (met dus beperkte bewegingsruimte). Dat Andor toch volledig overtuigt komt doordat bedenker en belangrijkste scenarioschrijver Tony Gilroy (de Bourne-films, Rogue One) tijd en ruimte neemt om een specifiek thema uit het Star Wars-universum uit te diepen: de wisselwerking (of balans) tussen de keiharde totalitaire staat van het Keizerrijk en het gelijktijdig groeiende Verzet, dat overal in de kieren en richels van het universum opduikt. Macht raakt in paniek wanneer het niet totaal is, rebellie groeit altijd gelijk op met toenemende wreedheden.

Senaatslid Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) voert heimelijk verzet in het uitgeholde politieke hart van het Keizerrijk op Coruscant. Foto Lucasfilm Ltd

Vele gezichten van verzet

Knap is daarbij hoe de serie de vele gezichten van het Verzet laat zien: naast de nihilist Andor is er bijvoorbeeld de auteur van een politiek manifest Karis Nemik (Alex Lawther), de paranoïde radicaal Saw Gerrera (Forest Whitaker), de eerder genoemde spil in het ondergrondse verzet Luthen Rael, en de fascinerende rol van Genevieve O’Reilly als senator Mon Mothma. Zij speelt in het uitgeholde politieke hart van het Keizerrijk op stadsplaneet Coruscant tijdens Senaatsvergaderingen en cocktailparty’s heimelijk een belangrijke rol als financier van het Verzet.

Die spiegeling tussen enerzijds de rauwe guerrillastrijd waarin Andor verzeilt raakt en het onzichtbare ‘witte-boorden-verzet’ van Mothma fascineert. De serie zit bovendien vol spannende dilemma’s: hoeveel offer je op voor het verzet? Huwelijk je bijvoorbeeld je eigen dochter uit, mocht dat nodig zijn? Hoeveel levens mag een geslaagde actie kosten? Heeft verzet zin, ook als je zelf sneuvelt? De actiescènes zijn zeer gedoseerd, waardoor Gilroy de tijd heeft om een geladen sfeer neer te zetten. De regie is sowieso strak, met iedere drie, vier afleveringen een climax. Er komt een tweede seizoen, maar daarna is het verhaal verteld.

Andor richt zich nadrukkelijk op de levens van de ‘gewone’ sterrenstelselbewoners – vooral mensen, er duiken weinig aliens en geen Jedi of Sith op, met hun magische kracht. Hoe voelt het om vermalen te worden door het Keizerrijk? De parallel met ‘Aardse’ problemen dringt zich telkens op: ecologische uitputting, doorgeslagen politiegeweld, moderne slavernij in het gevangenissysteem.

Andor is een zeer geslaagde dystopische politieke thriller, die interessante vragen stelt over de aard van verzet. De wetenschap dat dit allemaal in het gigantische Star Wars-universum plaatsvindt, kun je naast je neerleggen – of het geeft wat galactisch gewicht aan de zaak.

