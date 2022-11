Schotten mogen geen onafhankelijkheidsreferendum zonder toestemming van Londen

De Schotse regering mag geen onafhankelijkheidsreferendum houden zonder toestemming van de Britse regering. Dat oordeelt het Hooggerechtshof woensdag. Een referendum mag alleen georganiseerd worden via wetgeving van het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse premier Rishi Sunak heeft toestemming voor deze volksraadpleging al uitgesloten.

Volgens Lord Reed, president van het hof, is Schotland „niet bevoegd om wetten te maken voor een onafhankelijkheidsreferendum”. De uitspraak is een overwinning voor de Britse regering, die geen referendum wil over een scheiding tussen Schotland en het Verenigd Koninkrijk.

De Schotse premier en leider van de Scottish National Party (SNP) Nicola Sturgeon, die de volksraadpleging op 19 oktober 2023 had willen organiseren, laat weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak van het hof, maar deze wel te respecteren. De enige manier om toch haar zin te krijgen, is door de Britse regering alsnog te overtuigen, maar die kans lijkt minimaal.

Verkiezingen

In een toespraak in reactie op de uitspraak maakte Sturgeon duidelijk dat ze haar wens voor een onafhankelijk Schotland niet loslaat. Onafhankelijkheid is „essentieel”, zei ze, maar de weg ernaartoe moet wel „wettig en democratisch” zijn. In een poging de Schotten alsnog een alternatieve mogelijkheid te geven om duidelijk te maken of ze voor of tegen onafhankelijkheid zijn, zei ze de volgende verkiezingen – dat zijn de nationale verkiezingen in 2024 – te zien als een „de facto referendum”. Hoewel Sturgeon erkent dat haar partij natuurlijk niet kan bepalen waarop mensen hun stem bepalen, vindt ze dat partijen wel „kristalhelder” moeten zijn over wat ze willen.

De Schotse regering had de zaak in juni aan het Hooggerechtshof voorgelegd omdat Britse premiers herhaaldelijk weigerden om Holyrood, het Schotse parlement, het referendum te laten organiseren. De Schotse regering beargumenteerede dat de volksraadpleging, indyref2 genaamd, slechts een „adviserende rol” zou hebben om de meningen over onafhankelijkheid te peilen. Maar volgens de Britse regering wil Schotland een beslissing nemen over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk en is de intentie „niet alleen om opinies te peilen”. Lord Reed oordeelde dat „een rechtmatig gehouden referendum”, of dat nou ‘adviserend’ is of niet, „belangrijke politieke gevolgen hebben met betrekking tot de eenheid” zou hebben.

Schotland hoort sinds 1707 bij het Verenigd Koninkrijk en kreeg in 1998 een eigen parlement, maar alle constitutionele zaken bleven bij het parlement in Londen. Daar wilde premier Sturgeon verandering in brengen. Zowel de SNP als de Groenen, samen goed voor 72 van de 129 zetels in het Schotse parlement, willen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Nog nooit eerder waren er zoveel voorstanders van onafhankelijkheid in het Schotse parlement.

Na Brexit

De laatste keer dat in Schotland een referendum over onafhankelijkheid werd gehouden was in 2014. Toenmalig premier van het Verenigd Koninkrijk, David Cameron, had daar toen toestemming voor gegeven, onder de voorwaarde dat maar eens per generatie een onafhankelijkheidsreferendum gehouden zou worden. Bij dit referendum stemde 55 procent van de kiezers tegen en 45 procent voor onafhankelijkheid.

Maar deze afspraak werd vóór de Brexit gemaakt, daarom vindt Sturgeon dat het nu al tijd is voor een nieuw referendum. Een meerderheid van de Schotten (62 procent) was in 2016 namelijk tegen de Brexit, maar onder druk van de Britse regering moest het land toch de Europese Unie verlaten. Volgens Sturgeon „verscheurde de Britse regering de afspraken over de verdeling van bevoegdheden”. Uit recente opiniepeilingen blijkt volgens de BBC echter niet dat dat een meerderheid van de Schotten nu wél voor onafhankelijkheid zou stemmen. Ze zijn nog altijd zeer verdeeld over het thema. De verdeling zou ongeveer fifty-fifty zijn, met een hele kleine meerderheid tegen onafhankelijkheid.

De Schotse oppositie is verheugd over de uitspraak. Volgens de leider van de Schotse Labour-party, Anas Sarwar, willen de Schotten wel verandering, maar niet in de vorm van een referendum of onafhankelijkheid. Douglas Ross, de leider van de Schotse Conservatives, zegt dat „de hoogste rechter in het land” nu een „duidelijk en ondubbelzinnige uitspraak” heeft gedaan, die de SNP moet respecteren.

