Provincie Gelderland staat niet toe dat natuurpark de Hoge Veluwe wolven doodt of vangt

De directie van natuurpark de Hoge Veluwe mag geen wolven laten verwijderen door ze te vangen of doden. De parkleiding vroeg daar in de zomer toestemming voor om zo de moeflons te beschermen, maar het Gelderse provinciebestuur wees het verzoek woensdag van de hand omdat de wolf een beschermd dier is. Het vangen of doden van een roedel wolven is daarom niet toegestaan. Desondanks maakt het provinciebestuur zich wel zorgen over „de ontwikkeling van de wolvenpopulatie”.

De opmars van het dier zou leiden tot „maatschappelijke onrust”. Sinds 2019 leeft de wolf op de Hoge Veluwe en de afgelopen maanden groeide de populatie binnen en buiten de Gelderse natuur. Reden voor het provinciebestuur om verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) in een brief te vragen of ze kan tornen aan de beschermde status van het dier.

De provincie wil „kunnen ingrijpen” als dat nodig is, „zodat inwoners zich veilig kunnen voelen”. Zo heeft het bestuur eerder besloten dat het schieten met paintballgeweren wel toegestaan is op de Hoge Veluwe. Voor die uitzondering werd een ontheffing verleend, tot woede van de Faunavereniging. De belangenclub stapte naar de rechter, die vorige week bepaalde dat „voorlopig” niet mag worden geschoten op de wolf. Een definitief besluit volgt nog.