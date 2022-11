Postzegel met boodschap

Noord-Korea schoot vorige maand een raket af over Japan. Veel Japanners vluchtten naar de schuilkelders. Wereldwijd werd deze lancering beschouwd als een niet eerder vertoonde provocatie. Maar in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang werd de proef juist als een succes gevierd. Afgelopen week bracht het totalitaire regime een postzegel uit van de geslaagde test, die vooral een dreigement was richting het buurland. Op de zegel is de lancering vanuit meerdere hoeken te zien, en het afgelegde traject. Centraal staat dictator Kim Jong-un met gebalde vuisten.

Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea wapentuig vereeuwigt op een postzegel. Eerder ging het om raketten en stukken artilleriegeschut en geregeld zijn er gewapende militairen afgebeeld.

Dromerige plaatjes

Op zegels staan ook dromerige plaatjes van de Kim-dynastie of anti-Amerikaanse boodschappen, zoals een Noord-Koreaanse vuist die op een Amerikaans doelwit neerkomt. Of een reeks raketten richting het Capitool.

De University of Chicago heeft een indrukwekkende collectie van bijna drieduizend op hoge resolutie ingescande Noord-Koreaanse postzegels, die online is door te bladeren. Daar zien we zegels met tijgers, schelpen, dinosauriërs, bussen en metro’s, kunst van Edgar Degas en een Duitse driemastbark uit 1958. Ook zijn er Chinese staatshoofden te zien als Mao Zedong, Deng Xiaoping en Jiang Zemin.

Uiteindelijk draait de postzegelproductie in de armlastige dwangstaat om het binnenharken van harde valuta

In de jaren tachtig gaf Pyongyang net zo makkelijk zegels uit met de Britse prinses Diana erop – een typische klassevijandin. Uiteindelijk draait de postzegelproductie in de armlastige dwangstaat om het binnenharken van harde valuta. Volgens gevluchte Noord-Koreanen is de meeste gebruikte bron van informatie in het land niet het (verboden) internet of de post, maar het gerucht.

Staatsgevaarlijk

De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl (71) bezocht Noord-Korea vierentwintig keer om postzegels en kunst te kopen. Dat eindigde in 2011, toen hij twee weken werd vastgehouden op verdenking van ‘staatsgevaarlijke activiteiten’. Hij keerde er nooit meer terug, maar heeft nog wel contact met Noord-Koreanen via verzamelaarsbeurzen. „De propagandakunst op de zegels is prachtig, zelfs als je het niet kunt lezen is de boodschap direct duidelijk”, zegt hij in zijn winkel aan de Utrechtse Zadelstraat. „Het is vrolijker en, meer dan bijvoorbeeld Russische spierballenpropaganda, gericht op het opbouwen van een mooie toekomst – al komt daar natuurlijk niets van terecht, maar dat is een ander verhaal.”