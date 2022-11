Pensioenen voor bouwvakkers en timmerlui volgend jaar met ruim 14 procent omhoog

Werknemers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds voor de bouwsector kunnen een verhoging van ruim 14 procent op hun pensioenen tegemoet zien. Er is „voldoende financiële ruimte” voor „deze flinke verhoging”, zo heeft het betrokken pensioenfonds BpfBouw dinsdagochtend bekendgemaakt. Het fonds stelt dat sprake is van de grootste stijging ooit bij BpfBouw, waar zo’n 800.000 leden bij zijn aangesloten.

De verhoging gaat in vanaf het nieuwe jaar en is mogelijk dankzij de stijging van de dekkingsgraad. Eerder dit jaar nam de pensioensuitkering met 2,5 procent toe. Bestuursvoorzitter Ellie Lundgren zegt in een verklaring „erg blij” te zijn dat de pensioenen kunnen stijgen. Dat is volgend jaar onder meer nodig vanwege de hoge inflatie in Nederland.

Eerder werden ook de pensioenuitkeringen voor metaalwerkers en zorgpersoneel opgeschroefd. Per 1 januari verhoogde het pensioenfonds voor metaal en techniek de pensioenen met 4,2 procent. Voor het zorgpersoneel gaan de pensioenen vanaf het volgende jaar met 6 procent omhoog. De verhogingen hangen samen met de opgelopen rente, daarmee hopen de fondsen de uitkeringen te kunnen corrigeren naar de hoge inflatie.

Pensioenwet

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet van minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie). Met die wet wil de coalitie het pensioenstelsel hervormen. Het voorstel is een uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019 tussen vakbonden en het toenmalige kabinet.

Punt van discussie over het nieuwe stelsel is onder meer het beleggingsrisico: fondsen hoeven volgens de wet geen grote financiële reserves op te bouwen. Daardoor kunnen belegginswinsten sneller worden uitgekeerd, maar hebben verliezen ook sneller effect op de pensioenpot. Onder andere partijloos Kamerlid Pieter Omtzigt pleitte ervoor om het risico voor jongeren te beperken.

In de Tweede Kamer heeft het kabinet een nipte meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Daarom is de coalitie afhankelijk van de steun van andere partijen. Daarbij hopen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP.