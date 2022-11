Operatie op landtong moet voor Oekraïne de route openen om de Krim te bevrijden

Op de landkaart lijkt het een tamelijk onbeduidende landtong die als een haak de monding van de Dnjepr afknelt. De Kinboern schoorwal, een lange, smalle reep land die zich vanaf het Kinboern schiereiland zo’n acht kilometer uitstrekt in de Zwarte Zee, was voor de oorlog populair onder kampeerders, watersporters en wandelaars, geroemd om zijn natuurschoon, flamingo’s en zijn spectaculaire zonsondergangen. Nu speelt de vlakke, zanderige strook land – zonder noemenswaardige populatie – een cruciale rol in de volgende fase van de oorlog in het zuiden van Oekraïne. Einddoel: bevrijding van de Krim.

Hoewel er over de precieze voortgang niets naar buiten komt omdat de Oekraïense strijdkrachten een radiostilte hebben afgekondigd, liet een woordvoerder deze week wel weten dat commando’s een operatie zijn begonnen op het schiereiland, waar Russische troepen maandenlang hebben gebivakkeerd. De Kinboern schoorwal is het meest westelijke punt dat de Russen nog bezetten in Oekraïne. Hiervandaan zijn Oekraïense marineschepen in de Zwarte Zee bestookt en werden raketten afgevuurd op onder meer de havensteden Odessa – hemelsbreed slechts zestig kilometer verderop – en Mikolajiv.

De Oekraïense operatie op de zuidelijke oever van de Dnjepr begon kort nadat de Russische troepen zich genoodzaakt zagen vanuit Cherson terug te trekken naar het zuiden, richting de Krim. De zeestraat tussen de Kinboern schoorwal en de vissershaven Otsjakiv is maar een paar kilometer breed; wie deze kaap in handen heeft, controleert de monding van de Dnjepr – en daarmee de waterwegen naar Cherson én Mikolajiv.

Militaire dubbelslag

Bezetting van het afgelegen schiereiland is niet zonder risico; alle aanvoer van militair personeel en voorraden moet over water of door de lucht. Maar vanuit Oekraïens perspectief kan hier een militaire dubbelslag worden geslagen, defensief en offensief. Als het lukt het schiereiland in te nemen, dan worden Russische beschietingen op de zuidelijke havensteden een stuk moeilijker, terwijl de nieuw opgetrokken Russische verdedigingslinies aan de noordzijde van de Krim bereikbaar worden voor Oekraïens geschut. Bovendien geeft het de Oekraïense marine meer ruimte om te manoeuvreren in dit noordelijkste deel van de Zwarte Zee.

Vanwege de radiostilte van Oekraïense kant is nog onduidelijk of het Oekraïense leger al voet aan wal heeft gezet. Russische troepen zouden nog posities op de Kinboern schoorwal hebben, stelde Natalia Hoemenjoek, woordvoerder van de strijdkrachten in Zuid-Oekraïne, eerder deze week. En, om het belang van geheimhouding van de voortgang van de militaire operatie rond de landtong nog eens te onderstrepen, voegde ze eraan toe: „Het enige geluid dat is toegestaan, is dat van de zee.” Dinsdag meldde Vitali Kim, de gouverneur van het zuidelijke district Mikolajiv, overigens wél via Telegram dat de Oekraïense strijdkrachten vordering maken met hun operatie.

De Oekraïense militaire activiteiten rond het Kinboern schiereiland en aanvallen op Russische posities even ten noorden van de Krim lijken wel onrust te veroorzaken onder het bestuur van de Russische bezetters, meldde het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank, dinsdag in zijn dagelijkse rapportage over de oorlog in Oekraïne. Na enkele drone-aanvallen op doelen op de Krim is het dreigingsniveau voor ‘terrorisme’ op het bezette schiereiland verhoogd tot zeker 7 december.