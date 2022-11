OM begint onderzoek naar Rotterdamse agent die zou hebben gelogen in proces-verbaal

De Rijksrecherche gaat in opdracht van het OM onderzoek doen naar een agent van het Rotterdamse politiekorps die valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd. Dat zou zijn gebeurd in een proces-verbaal over een geweldsincident. De agent gaf toe dat hij niet de waarheid sprak in zijn verklaring, maar zegt niet bewust te hebben gelogen. Zijn korpschef zag daarna geen reden tot verder onderzoek. Daar schikt het OM zich niet naar; de afdeling in Den Haag of de onwaarheden alsnog bestraft moeten worden. De afdeling Rotterdam zou te dicht op de zaak staan om het onderzoek uit te voeren.

In de zomer van 2020 gaf de agent in kwestie een kopstoot aan de 41-jarige Rotterdammer Atik Samur, nadat die de politieman zou hebben vastgegrepen. De rechter oordeelde al eerder dat de agent onrechtmatig handelde, en kwalificeerde zijn actie als mishandeling. De agent kreeg een boete van 250 euro.

Nu blijkt uit camerabeelden ook dat de politieman in het proces-verbaal onwaarheden opschreef over de aanhouding: niet de verdachte Samur, maar de agent en zijn collega lokten een confrontatie uit. De politie Rotterdam zegt tegen NRC dat er „geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van kwade opzet danwel liegen.”

Geen discilinaire maatregelen

Volgens de politieman klopt het dat zijn eerdere verklaring over de mishandeling van Samur niet rijmt met de werkelijkheid, maar „dat maakt zijn beleving van het incident en zijn beslissing dat een kopstoot op dat moment het juiste was, niet anders”. De politiechef van het Rotterdamse korps heeft de agent niet verder onderzocht en heeft geweigerd disciplinaire maatregelen te treffen. Daarom wil het OM nu toch dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar het handelen van de agent.

Het politiekorps van Rotterdam is meermaals in opspraak gekomen de afgelopen tijd. Zo schold agent Wouter-Jan O. een zwarte man op Sinterklaasavond 2019 uit op racistische wijze, en bleek dat er regelmatig discriminerende berichten werden verstuurd in WhatsApp-groepen van het Rotterdamse korps.