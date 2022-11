Zelensky: raketten zijn Russische formule van terreur

De Oekraïense president Zelensky heeft donderdagnacht in een spoedberaad aangedrongen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om op te treden tegen de Russische luchtaanvallen. Dat meldt persbureau Reuters. Zelensky wilde een spoedzitting van de raad om de raketbeschietingen op het Oekraïense energienetwerk te bespreken.

„Vandaag is slechts één dag, maar we hebben 70 raketten ontvangen. Dat is de Russische formule van terreur. Dit is allemaal gericht tegen onze energie-infrastructuur. Ziekenhuizen, scholen, transport, woonwijken hebben allemaal geleden”, zie Zelensky via een videoverbinding. Volgens de Oekraïense president zijn de aanvallen „misdaden tegen de menselijkheid” en Oekraïne wil een „stevige reactie” van de wereld zien.

Rusland ontketende woensdag een spervuur ​​van raketten over Oekraïne, waarbij 10 mensen om het leven kwamen, kerncentrales moesten worden stilgelegd en de water- en elektriciteitsvoorziening op veel plaatsen werd afgesloten. Ambassadeur van de VS bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, zei dat Poetin „duidelijk de winter bewapende om het Oekraïense volk immens leed te berokkenen”. De Russische president „zal proberen het land tot onderwerping te bevriezen”, voegde ze eraan toe.

De ambassadeur van Rusland, Vasily Nebenzya reageerde door te klagen dat het tegen de regels van de raad is dat Zelensky via een videoverbinding verscheen, en verwierp wat hij noemde „roekeloze bedreigingen en ultimatums” van Oekraïne en zijn aanhangers in het Westen.

Nebenzya zei dat schade aan de infrastructuur van Oekraïne werd veroorzaakt door raketten afgevuurd door Oekraïense luchtverdedigingssystemen, en riep het Westen op om te stoppen met het leveren van luchtverdedigingsraketten aan Kiev.