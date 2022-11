Nederlands bombardement in Afghanistan was onrechtmatig, oordeelt rechtbank

Het bombardement dat Nederlandse militairen in 2007 uitvoerden op een wooncomplex in Afghanistan was onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag besloten. Daarmee is de Nederlandse staat aansprakelijk voor de schade die het bombardement veroorzaakte. De hoogte van de schadevergoeding moet in een nieuwe procedure vastgesteld worden.

Het bombardement was onderdeel van de zogeheten slag bij Chora, die plaatsvond in 2007. De Nederlandse krijgsmacht verdreef toen Talibanstrijders uit de Chora-vallei, in de Afghaanse provincie Uruzgan. Nederlandse militairen werden in de ochtend van 16 juni beschoten vanuit een verzameling woonhuizen in de vallei, een qala, die zij daarom als vijandig bestempelden. Daarop bombardeerde Nederland de qala in de nacht van 16 op 17 juni, waarbij zeker vijftien mensen om het leven kwamen. Vier nabestaanden spanden een rechtszaak aan tegen de staat.

De advocaat van de nabestaanden, Liesbeth Zegveld, betoogde eerder dat het besluit om de qala te bombarderen te lang na de beschietingen kwam. Daardoor was niet duidelijk of er, bijna een etmaal later, nog steeds Talibanstrijders in de woningen zaten. De Nederlandse staat verweerde zich tegen de aantijgingen. Hadden de militairen niet gevochten maar zich teruggetrokken, dan had dat „onaanvaardbare risico’s” voor de burgerbevolking betekend, betoogde de landsadvocaat tijdens een eerdere zitting.

Volgens de rechtbank heeft de staat niet genoeg bewijs aangeleverd dat er, vóór het bombardement, genoeg gegevens waren om het wooncomplex als militair doel aan te merken.

De rechtszaak over het bombardement in Uruzgan heeft anderhalf jaar geduurd. Op last van de rechter moest de staat een reconstructie maken van het bombardement. Ook moest er aanvullend onderzoek gedaan worden naar de inlichtingen op basis waarvan tot het bombardement werd besloten.

Lees ook: Rechter: over ‘Chora’ veel onbekend