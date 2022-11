Doha heeft een ondergronds knooppunt dichtbij het hart van de stad. Msheireb heet het. Daar komen de drie metrolijnen samen die voor tientallen miljarden dollars zijn aangelegd voor dit WK. Overstappen gaat soepel: je hoeft nooit langer dan drie minuten te wachten op de volgende trein, en overal staan veelal Zuid-Aziatische toernooimedewerkers om de weg te wijzen. „Lusail Stadium? That way sir”.

Voor wie de metro’s rijden als de finale straks is gespeeld, is een raadsel. Maar deze vier weken is Msheireb de belangrijkste ontmoetingsplek voor voetbalfans van over de hele wereld. Je hoeft het speelschema er niet op na te slaan om te zien welke wedstrijden op het programma staan én hoe ze zijn geëindigd. Een paar keer per dag afdalen in Msheireb is genoeg.

Dinsdagmiddag zag ik hoe bedrukte Argentijnen bemoedigend op de schouder werden geklopt door Australische supporters, nog onwetend van de teleurstelling die hén te wachten stond (1-4 tegen Frankrijk). Mexicanen applaudisseerden voor een verlegen Saoediër van een jaar of twintig met de nationale vlag over zijn dishdasha.

Wat vooral opviel: niemand misdroeg zich. Ik weet dat voetbalwedstrijden in het Midden-Oosten flink uit de hand kunnen lopen en het is nog vroeg in het toernooi – het verdriet van een onverwachte uitschakeling heeft nog niemand hoeven verwerken. Toch is mijn voorlopige conclusie, en ik hou van een biertje, dat de zeer beperkte aanwezigheid van alcohol de verbroedering ten goede komt.