Ministerie van Justitie wil Pence ondervragen in onderzoek naar Trump

Het Amerikaanse ministerie van Justitie probeert voormalige vicepresident Mike Pence te ondervragen in het onderzoek dat loopt naar oud-president Donald Trump en zijn pogingen om aan de macht te blijven nadat hij de verkiezingen van 2020 verloor. Dat meldt de New York Times woensdag.

Volgens bronnen zou Pence open staan voor het verzoek omdat het verschilt van het onderzoek naar de Capitoolbestorming van 6 januari vorig jaar. Het verzoek om in die zaak te getuigen wees Pence af. Volgens het ministerie van Justitie was de voormalig vicepresident bij kritieke momenten aanwezig waarop Trump en zijn bondgenoten plannen smeedden om hem in functie te houden en de overwinning van Joe Biden te blokkeren.

Het kan nog maanden duren voordat Pence daadwerkelijk ondervraagd wordt. Hij is niet gedagvaard en Trump kan proberen zijn getuigenis te blokkeren of te vertragen. De oud-president kan namelijk beroep doen op het zogenoemde ‘privilege van de uitvoerende macht’, het voorrecht om als president belangrijke informatie achter te houden, om zo getuigenissen tegen hem tegen te houden.

Aanklacht

Eerder deze maand klaagde Trump de commissie van het Huis van Afgevaardigden aan die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool. Op deze manier probeert hij te voorkomen dat hij moet getuigen voor de onderzoekscommissie.

Volgens een van Trumps advocaten „verbiedt de scheiding der machten het Congres om een president te dwingen voor het Congres te getuigen”. Trump zou hebben geprobeerd om „deze problemen op te lossen” met de commissie. Mede door de aanklacht is het onwaarschijnlijk dat Trump ooit voor de commissie moet getuigen, omdat het panel wordt ontbonden in januari.