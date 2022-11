Minister De Jonge: derde van 900.000 nieuwbouwwoningen moet naar ouderen

Van de ruim 900.000 nieuw te bouwen woningen moeten er 290.000 geschikt zijn voor ouderen. Dat hebben ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) woensdag bekendgemaakt.

In het nieuwe woonplan leggen de ministers er nadruk op dat de nieuw te bouwen voorraad ouderenwoningen moet aansluiten bij de „verschillen in leeftijd, leefstijl en zorgbehoefte”. Het moeten vooral huizen zonder trappen zijn. Van de 290.000 moeten er bovendien 80.000 woningen geclusterd worden gebouwd, zoals in een hofje of serviceflat. Nog eens 40.000 moeten voorzien zijn van extra voorzieningen voor mensen die veel zorg nodig hebben.

De plannen zijn volgens de ministers nodig door de sterke vergrijzing. Het aantal 65-plussers neemt in de komende acht jaar toe van 3,5 miljoen tot 4,2 miljoen mensen. Gelijkvloerse nieuwbouwappartementen moeten het voor hen aantrekkelijk maken om hun oude woningen te verruilen voor een nieuwe stek. De eengezinswoningen die zij in veel gevallen achterlaten, komen dan vrij. Dat komt de doorstroming op de woningmarkt ten goede, aldus de ministers.

Eerder sprak De Jonge de ambitie uit om 900.000 woningen te bouwen voor 2030. Ook wil hij de middenhuur reguleren en het voor beleggers moeilijker maken om woningen op te kopen en te verhuren tegen hoge prijzen. Provinciaal is afgesproken dat er in de komende acht jaar 917.193 huizen moeten verrijzen. Maar door onder meer de gestegen hypotheekrente, schaarse grond en stikstofbeperkingen is het onzeker of die ambitie gehaald wordt. Dit nieuwe plan maakt dat nog wat lastiger.