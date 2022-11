Marokko telt weer mee als voetbalnatie

Als het laatste fluitsignaal klinkt, laat Hakim Ziyech zich languit op het gras vallen. Uitgeteld. Moegestreden. Maar toch wel voldaan na het gelijkspel (0-0) van Marokko tegen vice-wereldkampioen Kroatië. Met enig fortuin had er een overwinning ingezeten voor de ‘Leeuwen van de Atlas’, al was dat niet verdiend geweest.

De 29-jarige Ziyech kwam zelf niet verder dan een geblokt schot vanaf de rand van het strafschopgebied in de dertiende minuut. Op een kopbal van Noussair Mazraoui (25) in de tweede helft na, kreeg Marokko geen grote mogelijkheden. Kroatië stelde daar alleen een schot over het doel van aanvoerder Luka Modric tegenover. „Het was een zware wedstrijd”, zei de in Nederland geboren Sofyan Amrabat (26), die na afloop wel even tijd nam om het duel te analyseren. „Ik denk dat dit een heel knap resultaat is. Dit geeft ons wel een boost. Helaas hebben we niet gescoord, maar we hebben wel laten zien dat er potentie in deze groep zit.”

Ziyech zelf wil anderhalf uur na de wedstrijd in de mixed zone van het Al Bayt Stadium niets zeggen over het eerste optreden van Marokko op het WK. Met een petje over zijn hoofd en een gekleurde bril op zijn neus, houdt hij zich doof voor vragen van de Nederlandse pers. Er kan niet meer dan een minzaam glimlachje vanaf voordat de in Dronten geboren Ziyech de spelersbus instapt.

Het was al met al een typische 0-0, alweer het derde doelpuntloze duel van dit WK. Toch voelt het voor Marokko als een morele overwinning. In een groep met verder België en Canada is het punt tegen Kroatië mogelijk van grote waarde. Marokko hoopt het beter te doen dan het vorige WK, toen het verrassend goede voetbal van het nationale elftal in Rusland in de eerste ronde in schoonheid stierf. „We zijn voor niemand bang”, zei bankzitter Zakaria Aboukhal (22), die in het verleden voor PSV en AZ uitkwam en nu bij het Franse FC Toulouse onder contract staat.

Marokkaanse coach

Marokko zet in Qatar het positieve gevoel rondom het nationale elftal voort. Nadat een reeks van buitenlandse bondcoaches – onder wie de Fransman Hervé Renard en de Bosniër Vahid Halilhodzic – het elftal na twee decennia terugbrachten naar het WK, is de ploeg op dit toernooi in handen van Walid Regragui. Hij is een in Frankrijk geboren Marokkaan, die als speler ervaring opdeed in het Franse en Spaanse profvoetbal. Met hem heeft het Noord-Afrikaanse land voor het sinds 2016 weer een bondscoach van Marokkaanse komaf. „Het is fijn om een bondscoach uit Marokko te hebben”, zegt Aboukhal. „Het past allemaal in elkaar nu.”

De Marokkaanse voetbalbond haalde Regragui naar het nationale elftal om een conflict met Ziyech en Mazraoui te beslechten. De ex-Ajacieden waren om verschillende redenen door Halilhodzic buiten de selectie gezet. Bemiddeling, zoals dat bij de onenigheid tussen Renard en Ziyech voor het vorige WK wel werkte, zat er dit keer niet in. De Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa restte niets anders dan Halilhodzic te ontslaan.

Met de komst van Regragui keerden Ziyech en Mazraoui in september direct terug. Ze voelden zich weer gewaardeerd door een bondscoach die sociaal veel sterker is en de spelers beter aanvoelt. De rechtsbuiten en de linksback gaven het elftal van Marokko een kwaliteitsimpuls waardoor de verwachtingen in aanloop naar het WK omhoog gingen. „Hun terugkeer is van groot belang voor ons”, zegt Amrabat na de wedstrijd op weg naar de bus. „Het zijn natuurlijk topspelers.”

Bondscoach Regragui slaagde erin naast Ziyech en Mazraoui een goede mix samen te stellen van spelers uit Europese topcompetities – doelman Yassine Bounou (FC Sevilla), Achraf Hakimi (Paris Saint Germain), Ramain Saïss (Besiktas) en Amrabat (Fiorentina) – aangevuld met internationals van de Marokkaanse club Wydad. Marokko speelt met het hart van het land en gebruikt de Europese ervaring in het hoofd. Het is voor Marokko een voordeel dat het WK in een Arabisch land plaatsvindt, stelt Aboukhal. „Dat is prettig. Ik vind Qatar een prachtig land. Heerlijk om hier te zijn. We hebben hier veel fans.”

Het voelt voor Marokko woensdag een beetje als een thuiswedstrijd in Al Khor, een uurtje buiten Doha. Grote delen van de tribunes zijn rood gekleurd door duizenden arbeidsmigranten die in Qatar werkzaam zijn. Ziyech komt als laatste van zijn elftal, met nummer 7 op zijn rug, het veld oplopen. Zijn terugkeer bij Marokko wordt met gejuich ontvangen. Hoewel Ziyech dit seizoen slechts 148 minuten in de Premier League en 54 minuten in de Champions League speelde, is hij als international onomstreden.

Geen toeval meer

Ziyech heeft er zichtbaar zin in. De linksbenige voetballer vliegt er direct in, strooit met passjes en deelt hier en daar een tackle uit. Ziyech werpt zich op als een van de leiders van het team dat over negentig minuten gezien niet onderdoet voor Kroatië. Maar het verschil kan Ziyech niet maken.

Eén ding is duidelijk: Marokko telt weer mee als voetbalnatie. Voor het WK van 2018 in Rusland was dat wel anders. Het Marokkaanse voetbal werd vaak geassocieerd met negatieve zaken. Onder leiding van bondsvoorzitter Lekjaa is dat beeld radicaal veranderd. Het is geen toeval meer dat Marokko op een WK speelt. De opkomst van het Marokkaanse voetbal is het gevolg van een plan dat twaalf jaar geleden is ingezet.

Marokko slaagt er nu eindelijk in om talenten in Europa samen te laten smelten met spelers uit de nationale competitie. Daarvoor is er veel geprofessionaliseerd. Van het gigantische nationale Centre sportif de Maâmora in de buurt van Rabat tot de technische staf en het elftal vol spelers van sterke Europese clubs. Het nationale A-elftal is het vlaggenschip van de bond. Amrabat: „De tijd dat we met grote cijfers van andere landen verliezen, ligt achter ons. Het voetbal verandert. Het is dynamischer geworden. Het is steeds moeilijker om tegen ons te scoren.” Aboukhal: „We spelen voor Marokko, maar we maken al onze fans in Nederland ook graag blij.”