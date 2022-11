Marokko maakt zich op voor WK-opening tegen Kroatië

Ecuador gaat samen met het Nederlands elftal aan de leiding in groep A. Beide landen wonnen hun openingswedstrijd met 0-2, van respectievelijk Qatar en Senegal. Vrijdag neemt Oranje het op tegen Ecuador. Bij een Nederlandse zege is de ploeg van Louis van Gaal heel dicht bij plaatsing voor de tweede ronde van het WK. Ecuador-fans tijdens de openingswedstrijd met Qatar. Foto Manu Fernandez/AP Photo

Voor het WK speelde een controverse tussen Ecuador en Chili omdat de Chilenen via een juridische strijd alsnog WK-deelname probeerden af te dwingen ten koste van Ecuador. De Chilenen claimden dat Ecuador zich onrechtmatig voor het toernooi zou hebben geplaatst vanwege de speler Byron Castillo, die in Colombia zou zijn geboren en niet in Ecuador. Daardoor had hij volgens Chili niet voor Ecuador mogen uitkomen in de kwalificatie. Chili vocht de zaak tevergeefs aan, terwijl Ecuador uiteindelijk besloot om de speler in kwestie buiten de WK-selectie te houden.

De FIFA heeft een onderzoek geopend naar mogelijke homofobe spreekkoren tijdens de openingswedstrijd Qatar - Ecuador zondag. Dat melden verschillende internationale media en persbureau Reuters woensdag. Ecuadoriaanse supporters zouden tijdens die wedstrijd homofobe teksten hebben gezongen over Chili, het land dat tevergeefs hoopte mee te doen aan het WK, maar zich via de kwalificatie niet wist te plaatsen. Een mogelijke sanctie voor Ecuador is het spelen van een wedstrijd zonder publiek, waarschijnlijk pas na het WK.

De vierde speeldag van het WK in Qatar begint vandaag om 11.00 uur met de wedstrijd tussen Marokko en Kroatië. Oud-Ajacied Hakim Ziyech behoort weer tot de selectie van het Noord-Afrikaanse land, nadat hij door ruzie met de vorige bondscoach lange tijd niet werd opgeroepen. Bij Kroatië, dat op het WK in 2018 de finale bereikte, is de 37-jarige Luka Modric (Real Madrid) nog altijd de sterspeler.

Later op de dag, om 20.00 uur, staat ook het andere duel in groep F op het programma. België neemt het dan op tegen Canada. Bij onze zuiderburen zijn met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Wout Faes en Dries Mertens vier oud-Eredivisiespelers geselecteerd. Tussendoor komen ook de vier landen in groep E in actie, met om 14.00 uur Duitsland - Japan en om 17.00 uur Spanje - Costa Rica.

Correctie (23 november 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Kroatië in 2018 de halve finale van het WK bereikte. Dat moest de finale zijn. De fout is hierboven aangepast.