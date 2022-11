Lichaam van vermiste Silvana Heber (36) gevonden

In een bosgebied in Noord-Brabant is dinsdagavond het lichaam van de vermiste Silvana Heber gevonden. Dat meldt de politie woensdagochtend. De 36-jarige vrouw uit Hoogeloon werd gevonden na een zoekactie in het bos tussen Vessem en Veldhoven.

Dinsdagavond begon de politie naar aanleiding van „serieuze aanwijzingen” met een groot onderzoek in het bosgebied. Onder meer medewerkers van forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut deden onderzoek in het Brabantse stuk bos, dat met grote zwarte schermen was afgeschermd. Rond 23.00 uur meldde de politie dat er een lichaam was gevonden, na onderzoek bleek het om Heber te gaan.

Silvana Heber verdween afgelopen zaterdagochtend. De vrouw kwam niet opdagen bij een afspraak met familieleden, waarna zij alarm sloegen. De politie begon meteen een onderzoek, niet veel later op zaterdag werd haar 41-jarige ex-vriend gearresteerd. Dinsdagmiddag werd het voorarrest van de man met veertien dagen verlengd. Justitie zegt de man te verdenken van de moord op Heber.