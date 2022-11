It ends with... machomannen die slappe vrouwen moeten redden. Ja, echt?

Is uw roman autobiografisch? Lang was de interviewer die deze vraag aan een auteur durfde te stellen de risee van de letteren. Een roman was immers fictie en wie er het leven van de auteur zelf in zocht, kon beter gewoon de Privé of Story lezen. Anno 2022 krijg je het levensverhaal ongevraagd opgedist. Zo ook in It ends with us (in de Nederlandse versie zijn de Engelse titel en cover behouden, al is de roman verder gewoon vertaald), de wereldwijde bestseller van de Amerikaanse auteur Colleen Hoover. Het boek eindigt met een uitgebreid nawoord waarin de auteur vertelt over haar leven en hoe ze dat verwerkt in haar verhaal over de bloemist Lily en de neurochirurg Ryle.

Colleen Hoover: It ends with us. Uitgeverij Z&K, 414 blz. € 12,99

„Lees dit gedeelte liefst wanneer je het boek uit hebt, want er staan dingen in die verraden hoe het afloopt”, begint ze haar slotwoord (een rare mededeling aan het slot van een boek, maar dat tussen haakjes), om vervolgens uitgebreid te vertellen over haar alcoholische vader die haar moeder in elkaar sloeg. Terwijl Hoover het boek schreef – over een gewelddadige man – kreeg ze meer bewondering voor haar moeder, en voor haar vader die zijn eigen zwakte inzag.

Op TikTok (BookTok) is Hoover een enorme sensatie en staat dit boek in lijstjes als ‘Deze boeken maakten me aan het huilen’. In de Bestseller 60 van het CPNB staat het boek nu ook al 19 weken. It starts with us, het vervolg dat Hoover schreef omdat veel mensen zich afvroegen of Lily en haar nieuwe vriend gelukkig konden worden (spoiler: ja! ze gaan trouwen), stond weken in diezelfde lijst. TikTok stuurt dus niet alleen wat veel jongeren gaan lezen, maar ook auteurs in wat ze moeten schrijven – in dit geval iets romantisch over de liefde.

Lees ook: Onlangs kwamen BoekTokkers samen in Tilburg – een reportage

Wie niet enthousiast is over het succes van deze boeken is natuurlijk een hork. Het probleem van ontlezing wordt immers met zulke boeken efficiënt bestreden. Zoals bij veel populaire TikTok-titels is er ook hier een ‘ik-leef-met-je-mee-plot’ met een twist. Bovendien, Hoover heeft een moeilijk verleden van zich kunnen afschrijven. Maar allemachtig, wat ligt de lat in deze boeken laag: een verhaal over rijke mensen in Boston met een knappe neurochirurg en een bloemist die opgewonden raakt als hij in zijn doktersjas binnenkomt.

Helaas is de dokter in het verleden beschadigd waardoor hij ook een gewelddadige kant heeft. Gelukkig is er een succesvolle chef-kok die het bloemenmeisje gaat redden. Verder is er een lieve moeder die ook al slachtoffer was van huiselijk geweld. Vrouwen worden geprezen omdat ze geen kik geven tijdens de bevalling van een beeldschoon kind. De mannen zijn breed en sterk, en hebben „blauwe ogen die over haar gezicht dwalen”.

Dergelijke zoetsappige macho-taal is allemaal erg en het geheel is dan ook nog eens opgeschreven alsof je één lange uitgetikte spraakmemo voor je hebt. Belangrijker is de vraag: wat wil je deze generatie meegeven als in boeken vrouwen slachtoffers zijn die door mannen gered moeten worden, en waarbij je de risee bent als je niet zit te wachten op de werkelijkheid daarachter?