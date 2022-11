Helft energievoorziening Moldavië weggevallen door Russische raketaanvallen op Oekraïense energiedoelen

Door Russische raketaanvallen op Oekraïense energie-infrastructuur is meer dan de helft van de Moldavische stroomvoorziening uitgeschakeld. Dat maakte de Moldavische vicepremier en minister van Infrastructuur Andrei Spuni woensdag bekend via Twitter. Het Moldavische stroomnet is sinds de Sovjettijd verbonden met dat van Oekraïne. De transmissienetbeheerder van Moldavië is volgens Spuni momenteel bezig de stroomvoorziening weer op gang te krijgen.

Sinds vorige maand neemt Rusland het elektriciteitsnet van Oekraïne systematisch onder vuur. De intensiteit van de aanvallen, die onder meer in Kiev zorgden voor grootschalige stroomuitval, lijkt toe te nemen. Vorige week vond de grootste aanval tot nu toe plaats, aldus de Oekraïense autoriteiten: 90 raketten zouden zijn afgevuurd op energiedoelen.

Door de oorlog in Oekraïne is de energiezekerheid van Moldavië ernstig in gevaar. Maandag waarschuwde de Moldavische president Maia Sandu al voor een acute energiecrisis. „De oorlog in Oekraïne brengt de levering van elektriciteit en gas in gevaar. We zijn er niet zeker van dat we genoeg kunnen krijgen om onze huizen te verwarmen en te verlichten, en zelfs als we dat wel doen, zijn de prijzen onbetaalbaar voor onze mensen. Dit zou onze sociale vrede en veiligheid in gevaar kunnen brengen.”

